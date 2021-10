Jon Gruden des Raiders repousse la controverse sur les e-mails: « Je ne suis pas raciste »

L’entraîneur des Las Vegas Raiders, Jon Gruden, a abordé dimanche la controverse concernant un e-mail de 2011 dans lequel il aurait utilisé un langage raciste pour décrire le chef de la NFL Players Association, DeMaurice Smith.

Gruden a été interrogé à plusieurs reprises sur le courriel lors de sa conférence de presse d’après-match après la défaite de l’équipe contre les Bears de Chicago. Il a dit qu’il n’allait pas passer toute la nuit à en parler.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas raciste. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis malade. Je m’excuse à nouveau auprès de De Smith. Mais je me sens bien avec qui je suis et ce que j’ai fait toute ma vie. Je excusez-moi encore pour les remarques insensibles. Je n’avais aucune intention raciale avec ces remarques », a-t-il déclaré, via ..

L’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders Jon Gruden s’entretient avec le quart-arrière Derek Carr (4) au cours de la seconde moitié contre les Chargers de Los Angeles au SoFi Stadium. (Robert Hanashiro-USA TODAY Sports)

« Je ne vais pas répondre à toutes ces questions aujourd’hui. … Je pense que j’y ai déjà répondu. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses qui se sont passées il y a 10 ou 12 ans. Mais je me tiens ici devant tout le monde pour m’excuser . Je sais que je n’ai pas une once de racisme en moi. Je suis un gars qui est fier de diriger les gens ensemble, et je continuerai à le faire pour le reste de ma vie. Et encore une fois, je m’excuse auprès de De Smith et tous ceux que j’ai offensés. »

L’e-mail concernant Smith a d’abord été obtenu par le Wall Street Journal. Le rapport indique que l’e-mail a été envoyé au président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen, au milieu du verrouillage.

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré au Wall Street Journal lors d’un examen des courriels concernant l’enquête sur l’inconduite au travail de l’équipe de football de Washington, que la NFL était « informée de l’existence de courriels soulevant des problèmes dépassant le cadre de cette enquête ».

L’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders Jon Gruden parle sur son casque pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago, le dimanche 10 octobre 2021, à Las Vegas.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a ajouté: « Au cours des derniers mois, sous la direction du commissaire, les cadres supérieurs de la NFL ont examiné le contenu de plus de 650 000 e-mails, y compris cet e-mail qui a été envoyé à un employé du club. Plus tôt cette semaine, les dirigeants ont présenté un résumé de cet examen au commissaire et partageons avec les dirigeants des Raiders des courriels concernant l’entraîneur Gruden. »

Rod Graves, directeur exécutif de Fritz Pollard Alliance, une organisation à but non lucratif dont la mission est de « défendre la diversité dans la Ligue nationale de football », a déclaré dans un communiqué que la NFL et les Raiders devaient répondre aux remarques de Gruden par un « remède à la mesure de ces douloureux mots. »

« Les remarques insensibles faites par Jon Gruden à propos de DeMaurice Smith sont révélatrices du racisme qui existe à de nombreux niveaux du sport professionnel », a déclaré Graves. « En outre, cela révèle que le voyage des Afro-Américains et d’autres minorités dans le sport est criblé d’états d’esprit irrépressibles au plus haut niveau. Nous espérons que la ligue et la propriété de l’équipe aborderont cette question avec un remède à la mesure de ces mots douloureux. Cela est encore un autre point d’inflexion dans une société pleine d’œillères sociales cyniques, sans respect pour la capacité intellectuelle et le leadership des minorités. Quand cela prendra-t-il fin ? »

L’entraîneur-chef John Gruden des Raiders de Las Vegas réagit au cours de la première mi-temps contre les Bears de Chicago à l’Allegiant Stadium le 10 octobre 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo par Ethan Miller/.)

Le propriétaire de l’équipe des Raiders, Mark Davis, a également condamné Gruden.

« Le contenu d’un e-mail concernant DeMaurice Smith de Jon Gruden lorsqu’il travaillait pour ESPN il y a 10 ans est dérangeant et n’est pas ce que les Raiders représentent. documents qui nous ont été fournis aujourd’hui par la NFL. Nous abordons la question avec l’entraîneur Gruden et n’aurons aucun autre commentaire pour le moment », a déclaré Davis dans un communiqué.

Las Vegas a perdu dimanche 20-9.