Jon Gruden devient entraîneur des Raiders après avoir signalé des insultes homophobes dans des e-mails

— Gruden est OUT en tant qu’entraîneur des Raiders après son scandale par courrier électronique.

Selon plusieurs rapports, Gruden a rencontré lundi le propriétaire des Raiders, Marc Davis, et il n’entraîne plus l’équipe.

C’est en quelque sorte de pire en pire pour Jon Gruden, parce que ses e-mails n’incluent pas seulement un langage raciste … maintenant il y a un rapport qu’il a également utilisé des insultes homophobes visant à Roger Goodell.

Gruden, qui s’est déjà excusé pour un e-mail insensible à la race qu’il a envoyé en 2011, aurait qualifié le commissaire de la NFL de « f***** » et de « p**** anti-football ignorant » … selon les e-mails obtenu par le New York Times.

Gruden aurait également écrit que Goodell n’aurait pas dû faire pression sur l’ancien entraîneur de la NFL, Jeff Fisher, pour rédiger des « queers » en 2014… référencement Michel Sam, le premier joueur ouvertement homosexuel recruté dans la NFL.

Le langage prétendument homophobe pourrait ne pas bien tenir dans le vestiaire de Gruden … il est actuellement l’entraîneur des Raiders de Las Vegas, qui ont un joueur de ligne défensive Carl Nassib sur la liste, le premier joueur actif qui est ouvertement gay.

Selon le New York Times, Gruden a envoyé les e-mails de 2011 à 2018, alors qu’il n’était plus dans le football professionnel et travaillait comme analyste pour « Monday Night Football » sur ESPN.

Gruden aurait adressé des insultes homophobes à Goodell à plusieurs reprises, ainsi qu’un autre langage offensant pour décrire les propriétaires, les entraîneurs et les médias de la NFL.

Même Barack Obama et Joe Biden auraient été mentionnés dans les e-mails de Gruden … avec Gruden déchirant Obama lors de sa campagne de réélection de 2012 et qualifiant Biden de « p**** nerveux et désemparé ».

Comme nous l’avons signalé … Gruden est sur la sellette depuis qu’un e-mail de 2011 a été découvert, où il dit que le président de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, avait « des lèvres de la taille de pneus Michelin ».

Lire du contenu vidéo

10/10/21 Les aventuriers de Las Vegas

Gruden s’est excusé pour le courriel raciste une deuxième fois dimanche, après que son équipe a perdu contre les Bears de Chicago, disant qu’il n’a « pas une once de racisme en moi ».

Le nouveau rapport indique également que Gruden s’est moqué Caitlyn Jenner dans ses e-mails, après avoir reçu un prix d’ESPN en 2015 à la suite de sa transition.

Gruden est actuellement dans la 4e année d’un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans pour entraîner les Raiders … et on ne sait pas s’il fait face à une discipline.

Publié à l’origine — 18:11 PT