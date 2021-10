Jon Gruden Email Leaker apparemment révélé

Jon Gruden a été contraint de quitter son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas il y a deux semaines après la fuite d’une série de ses anciens courriels.

Les e-mails en question étaient de nature raciste, homophobe et profondément controversée, provoquant une réaction violente. Ils ont été initialement envoyés à l’ancien directeur de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen, et découverts dans le cadre d’une enquête de la NFL sur la culture du travail WFT.

Les retombées de l’incident ont été si graves que même le fils de Gruden, Deuce, et le seul joueur gay des Raiders n’ont pas pu y échapper.

Une question qui a continué de s’attarder au cours des deux dernières semaines a été : qui a divulgué les e-mails de Gruden ? Après tout, il était ici une partie indépendante par rapport à l’enquête principale qui se déroulait. Comment est-il devenu la principale victime ?

Cette semaine, une ancienne pom-pom girl de l’équipe de football de Washington a révélé qui, selon elle, était l’ultime responsable des fuites d’e-mails de Gruden : le propriétaire de l’équipe de football de Washington, Dan Snyder.

« Je crois que Dan Snyder a divulgué ces e-mails », a déclaré Melanie Coburn à Paulina Dedaj de Fox News. «Je crois qu’il essaie de rejeter tout le blâme sur Bruce Allen. Il a envoyé plus d’une douzaine d’enquêteurs privés chez mes collègues à travers le pays… pour se présenter aux portes des pom-pom girls et leur demander quelle était leur relation avec Bruce Allen.

Pour Coburn, c’est juste du bon sens.

« Nous savons qu’il s’agit d’une très, très petite fraction des 650 000 e-mails auxquels nous savons qu’ils ont accès », a-t-elle poursuivi. «Ces courriels étaient également le résultat de l’enquête à laquelle nous avons participé – plus de 150 d’entre nous, anciens employés de l’équipe de football de Washington. D’innombrables heures, beaucoup de traumatismes revécus, beaucoup d’émotions et d’anxiété et pourtant la seule personne à avoir été victime de ces terribles méfaits était un entraîneur d’une autre équipe.

Pour ce que ça vaut, l’avocat de Snyder a déclaré à Fox News que toute suggestion selon laquelle il était responsable de la fuite est « catégoriquement fausse ».

« Toute suggestion de Mme Coburn selon laquelle une personne associée à l’équipe de football de Washington était à l’origine de fuites concernant Jon Gruden est catégoriquement fausse et fait partie d’un schéma de désinformation diffusé par Mme Coburn », a déclaré l’avocat.

À ce stade, tout le monde, de l’entraîneur-chef des Pittsburgh Steelers Mike Tomlin au quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers, est sorti et a fait part de ses réflexions sur ce qui est arrivé à Gruden. Il a été plaidé et remis en cause sans fin.

Indépendamment de ce qui est découvert à partir de maintenant, Gruden ne récupère pas son travail.

Cela dit, j’espère qu’à un moment donné, la vérité sur la personne qui a divulgué les e-mails finira par émerger. Le public, et franchement Gruden lui-même, ont le droit de savoir.

