Jon Gruden en tant qu’entraîneur des Raiders de Las Vegas après une fuite d’e-mails misogynes et homophobes

Jon Gruden n’est plus l’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas. Lundi soir, Gruden, qui a remporté un Super Bowl en tant qu’entraîneur des Buccaneers de Tampa Bay, a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders à la suite de rapports d’e-mails qu’il a écrits sur une période de 10 ans qui comprenaient des propos racistes, misogynes et anti-gays. Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a publié une courte déclaration disant qu’il acceptait la démission de Gruden.

Gruden a également publié une déclaration expliquant pourquoi il a pris cette décision. « J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas », a déclaré Gruden. « J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

La décision est intervenue peu de temps après que le New York Times a rapporté que Gruden avait utilisé un langage misogyne et anti-gay dans de nombreux e-mails de 2011 à 2018. Le rapport est intervenu quelques jours après la diffusion d’e-mails d’il y a 10 ans qui incluaient un commentaire raciste sur le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice. Smith ainsi que des commentaires vulgaires envers la commission de la NFL, Roger Goodell. Gruden a envoyé les e-mails au président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen, et à d’autres pendant une période de sept ans.

« J’ai honte d’avoir insulté De Smith. Je n’ai jamais eu de pensée raciale quand je l’ai utilisé », a déclaré Gruden à ESPN. « Je suis gêné par ce qui se passe là-bas. Je n’ai certainement jamais voulu que ça sonne si mal. » Les e-mails ont été révélés lors de l’enquête de la NFL sur l’inconduite au travail avec Washington, car « la ligue a été informée de l’existence d’e-mails soulevant des problèmes dépassant le cadre de cette enquête », a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy. Plus de 650 000 e-mails ont été examinés.

Gruden, 58 ans, a été embauché par les Raiders pour être l’entraîneur-chef en 2018, signant un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans. Il s’agissait du deuxième passage de Gruden en tant qu’entraîneur-chef des Raiders alors qu’il entraînait initialement l’équipe de 1998 à 2001. Il a été échangé aux Buccaneers après la saison 2001 et a mené l’équipe à une victoire du Super Bowl contre les Raiders en 2002. Dans sa carrière, Gruden a affiché une fiche de 117-112 en saison régulière et une fiche de 5-4 en séries éliminatoires. Les Raiders ont annoncé que Rich Bisaccia sera l’entraîneur-chef par intérim.