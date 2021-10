Jon Gruden est la pire sorte de fraude

En une semaine, Jon Gruden est passé de l’entraîneur des Raiders 3-1 à leur meilleur départ depuis des années avant d’être exclu de la NFL. Lundi soir, à la suite d’un autre rapport accablant du New York Times, Gruden a eu la dignité de sortir le lâche en démissionnant de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas plutôt que de se faire virer le cul comme il aurait dû l’être.

Dans un rapport du New York Times développant leurs précédents détails sur Gruden, il a été révélé que les préjugés de l’entraîneur s’étendaient bien au-delà des rapports initiaux. Gruden aurait écrit des courriels à l’ancien président de Washington, Bruce Allen, contenant non seulement des déclarations racistes, mais aussi de la misogynie à l’encontre des femmes devenant arbitres de la NFL. Gruden a également déclaré qu’Eric Reid, figure de proue du mouvement de protestation aux côtés de Colin Kaepernick, devrait être licencié. Il a tout couronné en utilisant une insulte homophobe en parlant de Roger Goodell, puis une autre en ce qui concerne les Rams qui ont rédigé Michael Sam comme un homme ouvertement gay.

Tout cela est arrivé à la suite d’un rapport de la semaine dernière selon lequel Gruden a qualifié le directeur de la NFLPA, DeMaurice Smith, d’avoir «des lèvres de la taille des pneus Michelin». Un trope clairement raciste dirigé contre les Afro-Américains, que Gruden a essayé d’écarter en jurant qu’il « n’a pas d’os raciste dans son corps », tout en inventant l’excuse ridicule qu’il appelle les menteurs « lèvres en caoutchouc », un idiome qui n’a apparemment aucun fondement dans le lexique de qui que ce soit, à l’exception de celui de Gruden, et en particulier lorsqu’il essaie de défendre une remarque raciste.

Nous avons maintenant bouclé la boucle sur la vérité de Jon Gruden : que l’homme est un sacré imposteur. Ce n’est pas seulement son arrivée à Las Vegas, échangeant les meilleurs joueurs de l’équipe, brisant la confiance du quart-arrière Derek Carr, puis détruisant l’équipe avec sa propre haine quand ils deviennent enfin bons – mais les reçus que nous avons montrent que Gruden est un menteur.

Gruden était un sac d’ordures menteur lorsqu’il a félicité l’ailier défensif des Raiders Carl Nassib, déclarant: « J’ai appris il y a longtemps ce qui rend un homme différent, c’est ce qui le rend génial. » Ainsi, alors que Gruden a apparemment appris cela il y a longtemps, il était également à l’aise d’appeler Roger Goodell comme « f ***** » et Michael Sam un « queer ».

Qu’en est-il lorsque Gruden a été « surpris » qu’une équipe n’ait pas signé Colin Kaepernick en 2018 ? Curieux, étant donné qu’il préconisait en privé qu’un joueur perde son emploi pour avoir pris position sur des questions de justice sociale.

Cela jette également un éclairage extrêmement différent sur la décision des Raiders en 2018 à la demande de Gruden de signer Richie Incognito, un joueur connu pour avoir un passé d’intimidation, de racisme et d’homophobie. Gruden continuerait à appeler Incognito un « leader de cette équipe de football » lorsqu’il a signé une prolongation en 2019.

Dans les prochains jours, nous allons être bombardés d’exemples de mensonges de Gruden. Les fois où il a félicité les joueurs de Monday Night Football pour avoir pris position, tout en plaidant en privé pour qu’ils soient mis en conserve. À certains moments, il a dit qu’avoir des femmes comme arbitres était « excellent pour le jeu », lorsqu’il a envoyé un courriel à son ami pour se plaindre d’elles. Je ne vais pas parcourir des dizaines d’heures de grudenismes pour les trouver – mais appelez cela une supposition éclairée, car Gruden a montré qu’il était un menteur. Après tout, c’est le même homme qui a prétendu avoir Covid pendant le camp d’entraînement parce qu’il a dit que c’était une leçon de « préparation ».

La seule chose que je crois vraiment et honnêtement à propos de Gruden dans toute cette situation est sa déclaration après avoir démissionné des Raiders.

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas. J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, membres du personnel et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais destiné à blesser qui que ce soit. » Jon Gruden – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 12 octobre 2021

« Je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit », et c’est tout l’intérêt de tout cela. Les seules personnes qui veulent blesser les gens avec leur haine sont celles qui l’ont cultivée dans leur marque, parce qu’elles ont trouvé un public de sèves en colère prêts à se séparer de leur argent au service de quelqu’un qui est « énervé ». Un bien plus grand nombre de personnes gardent leurs préjugés cachés, balançant discrètement leurs décisions avec des préjugés, sans jamais vouloir qu’ils soient révélés. Ce sont des individus qui savent qu’ils font du mal aux gens, mais ne veulent jamais que les autres sachent que c’est ce qu’ils font. C’est beaucoup plus envahissant et dommageable, car cela peut rester incontrôlé pendant si longtemps.

La vraie question est : que veut dire Gruden quand il dit qu’il « aime les Raiders » ? Aime-t-il l’organisation ? Leur histoire et leur stature ? Ce ne sont sûrement pas les joueurs qu’il aime, car il a déjà montré une nature à deux visages dans la façon dont il parle en public et ce qu’il dit en privé. Lorsque les joueurs ont été interrogés sur Gruden tout le week-end, avant et après la défaite écrasante de l’équipe contre les Bears, le mal était déjà fait. Je ne crois pas une seconde que Gruden s’éloigne parce qu’« il ne voulait pas être une distraction », ou il l’aurait fait la semaine dernière, lorsqu’il est devenu une distraction. Non, c’est l’action de quelqu’un qui savait qu’il était inemployable dans la NFL parce que ses préjugés avaient été dévoilés, et sait probablement que d’autres sont en route.

C’est bien que Jon Gruden soit hors de la NFL. Plus il y a de fanatiques petits d’esprit qui n’occupent pas de postes de direction, mieux c’est. La grande honte dans tout cela, c’est que Las Vegas lui a permis de partir avec un brin de dignité, à ses propres conditions, plutôt que d’avoir le courage de le renvoyer. Gruden a endommagé les Raiders, sa réputation et les dizaines de joueurs sous sa surveillance qui se sentent vilipendés ou marginalisés en découvrant qu’ils étaient dirigés par un serpent. Le seul point positif est qu’il n’aura plus jamais de travail dans le football à cause de cela.