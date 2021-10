Jon Gruden et la NFL se moquent du scandale des e-mails

L’ouverture froide de Saturday Night Live cette semaine s’est moquée de la NFL et Jon Gruden, l’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas qui a démissionné quelques heures après que le New York Times ait détaillé des courriels homophobes et misogynes.

La révélation fait suite à un rapport selon lequel Gruden avait également utilisé un trope racial dans un e-mail vieux de plusieurs décennies.

Le sketch a commencé par parodier Roger Goodell, le commissaire de la NFL.

« Quand tu me vois à la télé, ce n’est jamais bon. cette fois, l’un de nos entraîneurs est accusé de racisme, de misogynie et d’homophobie, mais bon, au moins personne ne parle de commotions cérébrales », a déclaré Goodell. «Je pense que nous pouvons tous convenir que les courriels envoyés par l’entraîneur des raiders Jon Gruden étaient horribles et profondément offensants, en particulier pour moi. On m’appelait le mot F, le mot P, le mot C, le mot R, le mot R F’ing et le mot R F’ing R. Une fois, bizarrement, on m’appelait DILF, c’était plutôt gentil.

« Mais je vous assure que les 32 équipes de notre ligue comprennent que la diversité est notre force, et je sais que nos entraîneurs noirs seraient d’accord – les deux », a-t-il poursuivi. « Maintenant, l’entraîneur Gruden a demandé à dire quelques mots. J’ai dit, mauvaise idée, mais il s’est mis à genoux et a supplié et vous savez à quel point je déteste voir quelqu’un s’agenouiller.

Gruden a ensuite déclaré: « Je suis désolé pour tous les fans des Raiders, j’espère que vous ne me jugerez pas sur un e-mail que j’ai envoyé il y a 10 ans, ou les 20 e-mails que j’ai envoyés mardi dernier. »

Le reste de l’esquisse est tiré de la NFL, ayant un roulement fréquent au fur et à mesure que les commentaires et les messages passés sont déterrés.

« J’étais responsable de l’équipement il y a cinq minutes. Ensuite, quelqu’un m’a poussé sur scène et m’a murmuré : « vous êtes l’entraîneur maintenant ! » », a déclaré le troisième entraîneur du sketch. « Alors laissez-moi vous dire ceci : Las Vegas ne tolérera aucune misogynie – ne l’a jamais fait, ne le fera jamais. Je m’en porterai garant pour toute la ville là-dessus. Aussi, je démissionne immédiatement. Je vois des journalistes fouiller dans mes vieux tweets, et cela ne se terminera pas bien pour moi. Je n’aurais jamais dû m’habiller comme Jackie Chan pour Halloween, mais 2019 était une autre époque.

Le prochain entraîneur-chef de la formation était l’acteur LeVar Burton.

« Suce ça, Mayim Bialik”, a-t-il plaisanté, faisant référence au Jeopardy! concert d’hébergement, elle a été accordée sur lui. «Je suis l’hôte suprême du football maintenant. Je vais m’offenser pour 300.

