Jon Gruden et la poignée de main de Sean McVay deviennent virales après la pratique de Chippy ⋆ 10z viral

Les Raiders de Jon Gruden avaient un entraînement commun avec Sean McVay et les Rams de Los Angeles.

Et tout au long de la pratique, il a été signalé que des combats éclataient.

Il a également été rapporté que le receveur des Raiders Hunter Renfrow possédait le coin des Rams Jalen Ramsey tout au long de l’entraînement. Et apparemment, Ramsey en avait assez.

Hunter Renfrow embrase absolument Jalen Ramsey et les ordures de la ligne de touche #Raiders s’ensuivent… – Paul Gutierrez (@PGutierrezESPN) 18 août 2021

#Raiders & #LARams se mélangent après que Jalen Ramsey ait donné à Josh Jacobs un coup dur qui a fait sauter le casque de Jacobs pic.twitter.com/ikZBXTdn2Y – Omar Ruiz (@OmarDRuiz) 18 août 2021

Alors que Jon Gruden et Sean McVay se serraient la main pendant l’entraînement, beaucoup ont rapidement souligné que Gruden semblait être l’agresseur.

Gruden domine absolument McVay dans cette poignée de main pic.twitter.com/Uw8szG9zyN – Steven Cheah (@StevenCheah) 18 août 2021

Jon Gruden a dominé Sean McVay avec cette poignée de main pic.twitter.com/OLHG7yZKt7 – Wu-Tang est pour les enfants (@WUTangKids) 18 août 2021

Après l’entraînement, Sean McVay a parlé de la négligence avec Jon Gruden et les Raiders.

«Je n’ai pas aimé à quel point c’était bâclé dans l’ensemble. Il y a eu beaucoup de pauses dans l’action à cause de choses inutiles », a déclaré McVay, via Pro Football Talk. “Et ce n’était pas exclusif à un côté ou à l’autre, mais pour nous d’obtenir le travail que je sais que l’entraîneur Gruden et son groupe veulent et pour nous et notre groupe, nous devons nettoyer certains mécanismes. Et je dois aussi mieux gérer certaines choses. Mais il va y avoir beaucoup de bonnes choses dont nous pouvons apprendre.

“Mais ça ne me faisait pas du bien de la façon dont ça s’est terminé en raison de beaucoup de choses inutiles qui ont enlevé le football. Il y a encore des choses que je sais que nous pouvons retenir et pouvoir en tirer. Mais c’était beaucoup de choses inutiles que je sais que nous voulons tous les deux pouvoir éliminer pour essayer de nous améliorer. Et nous verrons à quoi cela ressemblera pour demain.

Sean McVay et Jon Gruden ont tous deux parcouru un long chemin depuis qu’ils ont entraîné le même personnel avec les Buccaneers au début des années 2000.

