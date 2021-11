Jon Gruden poursuit la NFL et Roger Goodell au milieu du scandale des e-mails

Jon Gruden poursuit la NFL et son commissaire Roger Goodell, l’ancien entraîneur des Las Vegas Raiders, a déposé une plainte, affirmant que ses e-mails avaient été « divulgués de manière sélective » afin de « le forcer à quitter son travail », selon son avocat via ESPN . L’avocat de Gruden, Adam Hosmer-Henner, a déclaré que la plainte avait été déposée dans le comté de Clark, dans le Nevada.

« La plainte allègue que les accusés ont divulgué de manière sélective la correspondance privée de Gruden au Wall Street Journal et au New York Times afin de nuire à la réputation de Gruden et de le forcer à quitter son travail », a déclaré Hosmer-Henner. « Il n’y a aucune explication ou justification pour laquelle les e-mails de Gruden ont été les seuls rendus publics sur les 650 000 e-mails collectés dans l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington ou pour pourquoi les e-mails ont été retenus pendant des mois avant d’être publiés au milieu des Raiders ‘ saison. »

Gruden a annoncé sa démission des Raiders en octobre à la suite d’informations selon lesquelles il aurait envoyé des e-mails contenant un langage raciste, misogyne et anti-gay. Les e-mails ont été découverts dans le cadre de l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington, car il y avait des allégations d’inconduite au travail.

Peu de temps après sa démission, Gruden a été appelé à froid par un producteur de l’émission Real Sports avec Bryant Gumble et a parlé de la situation. Maggie Burbank, qui a produit l’histoire que nous venons de faire sur Mark Davis, elle a en fait appelé Gruden et il a décroché le téléphone, à ma grande surprise, je pense », a déclaré Andrea Kremer. « Et il est toujours à Las Vegas. . . . Il dit qu’il laisse la poussière retomber. Il a dit : « Les gens qui me connaissent savent ce que je représente depuis 58 ans. J’ai un CV de 58 ans.’ Il a dit : ‘La vérité éclatera.’ C’est certainement cryptique. »

Gruden, 58 ans, a été embauché par les Raiders en 2018 après avoir passé neuf ans avec ESPN. De 2002 à 2008, Gruden était l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl lors de sa première saison. Il est venu à Tampa après avoir passé quatre saisons comme entraîneur-chef des Raiders. Lors de son premier passage avec les Raiders, Gruden a enregistré un record de 40-28 (y compris les séries éliminatoires) avant d’être échangé aux Buccaneers. Au cours de sa carrière, Gruden a affiché une fiche de 117-112 en saison régulière et une fiche de 5-4 en séries éliminatoires.