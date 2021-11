Jon Gruden poursuit la NFL et Roger Goodell, vous avez détruit ma carrière

Jon Gruden accuse la NFL et Roger Goodell de mener une « campagne malveillante et orchestrée (…) pour détruire [his] carrière et réputation. »

Tout est expliqué dans un nouveau procès, obtenu par TMZ Sports, déposé jeudi devant un tribunal du Nevada … dans lequel Gruden dit que le Goodell et la NFL ont obtenu ses courriels privés avec son ami et ancien collègue Bruce Allen.

L’ancien entraîneur-chef des Raiders a accusé la NFL et son commissaire de conserver les e-mails pendant des mois … seulement pour les divulguer alors qu’ils pourraient causer un maximum de dommages à Gruden.

Gruden qualifie cela de « assassinat de personnage à la manière soviétique ».

Dans les documents, Gruden souligne que la NFL a découvert des centaines de milliers d’e-mails dans le cadre d’une enquête plus large sur des allégations de harcèlement sexuel contre l’équipe de football de Washington … mais les seuls e-mails qu’il prétend que la NFL a divulgués sont ceux qui impliquent Gruden .

Le joueur de 58 ans, quant à lui, a déclaré que Goodell et la ligue avaient gardé tous les autres secrets.

Gruden affirme également que la NFL n’a initialement publié qu’un seul e-mail – le un contenant la référence au directeur exécutif de la NFLPA DeMaurice Smithles lèvres de – et a immédiatement commencé à faire pression sur les Raiders pour qu’ils le virent dessus.

Mais, lorsque les Raiders ont refusé, Gruden affirme que la NFL a ensuite publié un lot d’autres e-mails, affirmant que la ligue les « a militarisés », et a finalement poussé les Raiders à faire pression sur Gruden pour qu’il démissionne.

Gruden note dans le procès que la NFL a toujours essayé de paraître transparente, en publiant des rapports écrits sur une multitude d’enquêtes passées, y compris Deflategate, le Riz Rayé l’incident et les allégations de harcèlement contre les Dolphins de Miami.

L’ancien entraîneur affirme que la fuite est une tentative de détourner l’attention de l’échec de la NFL à gérer correctement les allégations de harcèlement sexuel contre la WFT.

Gruden poursuit pour des dommages-intérêts non spécifiés – y compris des sanctions – affirmant que les actions de la NFL lui ont fait perdre ses parrainages et sa reconnaissance (y compris sa place dans le Ring of Honor des Tampa Bay Buccaneers).

Il convient de noter – nulle part dans les documents Gruden ne nie avoir envoyé les e-mails offensants.

Pour sa part, la NFL a nié les allégations de Gruden … affirmant dans un communiqué qu’elles « sont totalement sans fondement et que la NFL se défendra vigoureusement contre ces allégations ».

Histoire en développement…