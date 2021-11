Jon Gruden poursuit la NFL pour ses propres courriels racistes et homophobes

Jon Gruden a déposé une plainte contre la NFL et le commissaire Roger Goodell, alléguant que la ligue « cherchait à détruire la carrière et la réputation » de l’ancien entraîneur-chef des Las Vegas Raiders lorsqu’il a démissionné plus tôt cette année.

Gruden a démissionné le mois dernier après que des courriels utilisant un langage raciste et homophobe aient été découverts lors de l’enquête de la ligue sur l’inconduite au travail sur Bruce Allen, l’ancien président de l’équipe de football de Washington. Gruden n’était pas entraîneur-chef de la ligue à l’époque, mais il était un animateur très bien payé de Monday Night Football.

Les avocats de Gruden ont déposé une plainte devant le tribunal de l’État du Nevada. Ils allèguent qu’il a été contraint de démissionner. Vous pouvez lire le procès complet ici.

Gruden a écrit que le leader de la NFLPA, DeMaurice F. Smith, avait « des lèvres de la taille de pneus michellin (sic) ». Il a qualifié Goodell d’insulte homophobe et l’a qualifié de « p**** anti-football ignorant ». Il a critiqué l’ancien entraîneur des Rams Jeff Fischer pour avoir rédigé des « queers » après que son équipe a sélectionné Michael Sam dans le repêchage de la NFL. Il a écrit qu’Eric Reid devrait être licencié pour sa protestation contre la brutalité policière. Il a qualifié le vice-président de l’époque, Joe Biden, de « p**** nerveux et désemparé ».

Gruden a démissionné un jour après qu’un rapport du New York Times a détaillé le contenu des e-mails de 2011.

« Lorsque leur salve initiale n’a pas entraîné le licenciement ou la démission de Gruden, les défendeurs ont intensifié la pression en laissant entendre que d’autres documents deviendraient publics si Gruden n’était pas licencié », ont déclaré les avocats de Gruden dans le procès.

Gruden avait signé un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans avec les Raiders pour être leur entraîneur-chef. Lui et l’équipe ont convenu d’un règlement non divulgué lorsqu’il a démissionné.

Gruden mérite tout ce qu’il a obtenu et plus encore. Mais quelle autre saleté sur la NFL les avocats de Gruden vont-ils déterrer lors de la découverte ? La ligue ne veut sûrement pas que le public en sache rien.

Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure de son évolution.