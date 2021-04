Jon Jones a l’air d’une bête, mais le patron têtu de l’UFC, Dana White, a offert à Derrick Lewis le prochain coup à Francis Ngannou

Tout le monde veut voir Jon Jones contre Francis Ngannou, mais le président de l’UFC, Dana White, ne clignent pas des yeux sur le prix de Bones.

Jones a précédemment déclaré que sa première conversation avec l’UFC s’était terminée avec lui en leur disant que tout ce qui se situait entre 8 et 10 millions de dollars serait trop bas.

Jones et Ngannou est LE combat à mener

Juste après que Ngannou ait détrôné Stipe Miocic à l’UFC 260, White s’est demandé si Jones serait le prochain.

White aurait déclaré que Jones se battrait pour le titre des poids lourds de l’UFC à ses débuts, mais il a rapidement mentionné Derrick Lewis lors de la conférence de presse.

C’est intéressant car Lewis, avec Miocic, sont les deux seuls hommes à avoir jamais battu Ngannou à l’UFC. Lewis a également battu son compatriote Curtis Blaydes la dernière fois, il pense donc être proche sinon en raison d’un tir au titre.

Lewis a obtenu un KO catégorique au deuxième tour de Curtis Blaydes

Selon Ariel Helwani d’ESPN, l’UFC a offert ce combat à Lewis cette semaine pour juin, mais le champion l’a refusé.

«L’UFC a donné un coup de pied aux pneus de Francis Ngannou x Derrick Lewis le 12 juin, selon des sources. Cependant, le timing ne fonctionne pas pour Ngannou (et je ne le blâme pas; il vient de gagner la ceinture). La plus grande histoire ici, l’OMI, c’est, du moins pour le moment, qu’ils ne semblent pas désireux d’attendre Jones.

«Depuis 6/12, du moins pour le moment, n’est pas viable (pour Ngannou), revisitent-ils Jones? Peut-être. Mais Lewis est prêt, disposé et capable. Je ne serais pas surpris s’ils essayaient simplement de réserver ce match revanche plus tard pendant l’été / l’automne. Il ne semble pas qu’ils soient prêts à payer le prix de Jones pour le moment. »

En supposant que tout soit exact, l’UFC est déjà passé des négociations avec Jones et envisage d’autres options pour Ngannou.

Le combat entre Jones et Ngannou serait sans aucun doute massif, mais White n’a pas exactement une histoire de cession aux demandes.

Jones estime qu’il devrait être payé ce que son statut dans le jeu en tant que l’un des plus grands combattants livre pour livre devrait valoir, en particulier contre peut-être le meilleur poids lourd de Ngannou.

« Bones » a l’impression que Dana White le « déteste »

Pour la part de Jones, il s’est régulièrement préparé pour la transition vers les poids lourds et il a l’air dans un état fantastique. Il est prêt et Ngannou veut le combat, mais les Blancs paieront-ils ce qu’il faut?

En ce qui concerne le salaire de base, l’UFC le plus élevé jamais divulgué pour un seul combat était à Conor McGregor pour l’UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov. Bien sûr, les combattants peuvent et font plus grâce à des bonus, des parrainages et d’autres avenues, mais c’est ce que rapporte l’UFC.