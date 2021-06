Jon Jones accusé d’avoir échoué à «tous les tests de dépistage de drogue» au cours d’une semaine de combat avant le combat de championnat de l’UFC par l’ancien ennemi Anthony Smith

in

Jon Jones a accusé de manière sensationnelle d’avoir échoué à plusieurs tests de dépistage de drogue dans la préparation de son combat pour le championnat des poids légers UFC avec Anthony Smith.

“Bones” a battu Smith de manière convaincante en 2019 dans le cadre d’une défense de titre rudimentaire où il a dominé pendant cinq tours.

Jon Jones et Anthony Smith se sont affrontés à l’UFC 235 pour le championnat des poids mi-lourds

Pourtant, plus de cinq ans plus tard, le combat est remis en question par « Lionheart » qui insiste sur le fait qu’il était bien conscient des lacunes de Jones.

L’ancien champion de 205 livres de l’UFC a une histoire mouvementée en matière de stupéfiants, purgeant une suspension de 15 mois en 2017 après avoir été testé positif pour Turinbol – un stéroïde anabolisant.

Jones avait déjà été frappé d’une interdiction d’un an par l’USADA pour deux substances interdites avant son combat à l’UFC 200 avec Daniel Cormier, bien que cela ait été rejeté lors d’une audience d’arbitrage.

Le vice-président de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC, Jeff Novitksy, a révélé sur Twitter que Jones avait été testé 42 fois par trois entités distinctes en 2019 – prétendument le plus grand nombre d’athlètes dans un sport au cours d’une année civile.

Smith aurait pu gagner le combat à l’UFC 235 grâce à une disqualification, mais il a choisi de continuer après avoir pris un genou illégal au visage

Pourtant, il semble que Smith a nié ces accusations et a plutôt insisté sur le fait que son rival a échoué à TOUS les tests de dépistage de drogue avant leur rencontre à l’UFC 235.

Il a déclaré sur The Jenna Ben Show: «Après le combat contre Glover, il avait beaucoup de choses négatives à dire et m’avait en quelque sorte tiré dessus pour le cambriolage et s’était moqué de moi, ce qui était vraiment un peu bizarre. du champ gauche.

« Parce que je n’ai jamais attaqué Jon personnellement. Jusque-là, il ne m’avait jamais tiré dessus personnellement.

“Il avait évidemment dit qu’il allait me botter le cul, il a même dit:” Je n’aime pas qu’il dise ça “, mais il n’a jamais été en mesure de réfuter tout ce que j’ai dit parce que je parle toujours de Jon de manière très factuelle.

‘Lionheart’ a choisi de garder pour lui les informations sur la drogue de Jones

“Il fait ça bien, il fait ça bien, il a été suspendu pour ça, mais je n’entre jamais dans sa merde de taureau de test de drogue”, a poursuivi Anthony Smith.

«Je n’ai même jamais dit à personne que Jon avait échoué à tous les tests de dépistage de drogue toute la semaine précédant notre combat. Chaque test de dépistage de drogue.

«Je n’en ai jamais parlé une seule fois dans aucune interview, dans aucun média, rien. La commission m’appelait tous les jours pour me faire savoir qu’il échouait toujours à ses tests de dépistage de drogue.

« Je n’ai jamais rien dit ; Je l’ai laissé faire parce que j’étais juste concentré sur moi-même et j’ai toujours cru que si vous vous concentrez uniquement sur vous-même, vous aurez beaucoup plus de succès.