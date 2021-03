Jon Jones ne semble pas plus près de mettre fin à son impasse dans les discussions avec l’UFC et a même demandé à être exclu de la promotion.

En fait, le vitriol visant le président de l’UFC Dana White aux premières heures de dimanche matin s’est poursuivi et Jones a même accusé son patron de « le traiter comme une merde ».

Jones veut devenir champion des poids lourds de l’UFC, mais est en désaccord avec l’entreprise

‘Bones’ veut ajouter un deuxième titre mondial à sa collection après avoir régné sur la division des poids légers depuis 2011, abandonnant le titre l’année dernière pour ajouter de la masse à son cadre avant de lancer un assaut sur la division des poids lourds.

White lui-même a admis que le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 260 devrait faire face au problème de Jones, mais peu de gens auraient pu prédire que Ngannou dominerait l’un des plus grands champions des poids lourds avec une aussi grande facilité.

Sur le dos de « The Predator » assommant Miocic au deuxième tour et affichant une stratégie beaucoup plus complète, Jones s’est tourné vers Twitter pour exiger une compensation équitable pour ce qu’il considère être un mouvement définissant l’héritage.

Cependant, à en juger par sa dernière série de tweets, ses appels semblent être tombés dans l’oreille d’un sourd et il les a ensuite rapidement supprimés.

Le Camerounais Ngannou est le nouveau champion poids lourd de l’UFC

«S’il vous plaît, coupez-moi déjà», a écrit le joueur de 33 ans. «Vous préférez m’avoir dans les parages et me traiter comme une merde.

«Je jure que l’industrie UFC n’a été que déprimante pour moi.

«J’ai l’impression que mes ailes sont coupées.

«Quel genre de merde bizarre est-ce, évidemment le patron me déteste. Laissez-moi emmener mes affaires ailleurs. »

Jones se sent marginalisé par l’UFC

Le joueur de 33 ans pense qu’il mérite plus de compensation pour s’être battu pour le titre des poids lourds

« Bones » a l’impression que le suprême de l’UFC, White, le « déteste »

Après l’événement principal de samedi, White s’est demandé si Jones voulait vraiment affronter Ngannou.

Il a dit: «Écoutez, je peux rester ici toute la journée et vous dire, que signifie me montrer l’argent?

« Je vous le dis tout le temps, vous pouvez dire que vous voulez vous battre contre quelqu’un, mais le voulez-vous vraiment? »