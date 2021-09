Jon Jones, arrêté, inculpé de crimes, notamment de violence domestique

Jon Jones, vedette de l’UFC

Dans un flash d’information, il est rapporté que Jon Jones a été arrêté, inculpé de divers crimes, dont la violence domestique. Ceci selon Marc Raimondi d’ESPN.

Jon Jones a été arrêté tôt vendredi matin par le Las Vegas Metro PD, a déclaré un porte-parole de la police à ESPN. Jones est accusé de violence domestique avec batterie et d’avoir blessé et falsifié un véhicule. Plus d’infos à venir sur @espn.

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 24 septembre 2021