Jon Jones n’est pas content qu’Israël Adesanya soit au-dessus de lui dans le classement livre pour livre de l’UFC.

Mis à part les interdictions de drogue et les arrestations par la police, de nombreux fans de MMA considèrent Jones comme le plus grand artiste martial mixte de tous les temps et épargnent une sévère disqualification en 2009, il n’a jamais été battu.

Jon Jones et Israel Adensaya échangent des coups depuis plus d’un an maintenant

Sur la dernière liste livre pour livre, Jones se retrouve quatrième derrière le champion des poids moyens Adesanya, le champion des poids plume Alexander Volkanovski et le numéro un sur la liste, le champion des poids welters Kamaru Usman.

Bien sûr, Jones n’a pas été très actif. Son dernier combat remonte à 18 mois et il est depuis passé aux poids lourds, mais il n’a évidemment pas encore combattu.

Pourtant, Bones n’a pas trop apprécié d’être en dessous de son rival passionné Adesanya et a profité de l’occasion pour tirer sur The Last Stylebender.

« Quand vous êtes classé par rapport à Jon Jones sur une liste livre pour livre mais que vous savez que vous ne pouvez pas défendre un retrait », a déclaré Jones avec un emoji haussant les épaules en référence évidente à la défaite d’Adesanya contre Jan Blachowicz.

Jon Jones et Dana White restent en désaccord

Jones ne s’est pas arrêté là, cependant. Il veut être complètement retiré de la liste et pense que c’est « idiot ».

« C’est drôle de voir que les gens ont la satisfaction d’être classés avant moi alors que je ne suis même pas en compétition. Retirez-moi de cette liste idiote.

Il a ensuite répondu à un fan qui a déclaré que « le jeu l’avait dépassé » en disant: « Lol, je suppose que oui, je suppose que vous pouvez avoir 1/3 d’un jeu MMA et être considéré comme la vraie affaire ces jours-ci. C’est une nouvelle merde ici.

Jones n’a pas encore fait ses débuts chez les poids lourds

Jones, 34 ans, a beaucoup de gros affrontements qui l’attendent, mais celui qu’il veut le plus est contre le champion des poids lourds Francis Ngannou. Si Jones devenait un champion du monde des deux poids, il est juste de dire qu’il pourrait être de retour en haut de cette liste.

Le grand poids léger a eu beaucoup de problèmes en dehors de l’octogone depuis son dernier combat, y compris une arrestation pour violence domestique signalée plus tôt ce mois-ci.

Pourtant, si Jones peut se remettre au combat, il y en a peu de meilleurs et il pourrait peut-être faire taire certains critiques.