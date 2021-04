Jon Jones dit que l’UFC “ fera la bonne chose ” et que le combat de Francis Ngannou “ arrivera ”

L’UFC a un méga-combat juste devant leurs yeux, mais la question est de savoir s’ils réussiront réellement?

Jon Jones, l’un des plus grands combattants de l’UFC livre pour livre de tous les temps, a franchi le pas vers les poids lourds et est prêt à défier peut-être le champion des poids lourds le plus effrayant de tous les temps à Francis Ngannou.

Jones et Ngannou est LE combat à mener

Mais étant donné la gravité du combat, Jones veut être payé comme si c’était l’un des meilleurs combats de l’histoire de l’UFC.

Bones a déclaré que lors de la discussion initiale qu’il avait eue avec l’UFC, il leur avait dit que quelque chose d’environ 8 à 10 millions de dollars serait “ loin d’être suffisant ”.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Derrick Lewis s’était vu offrir le prochain coup à Ngannou pour ce mois de juin.

Le champion a refusé le combat parce qu’il voulait plus de temps pour se préparer avant sa première défense, mais cela montre que l’UFC est prêt à dépasser Jones.

Avec tout le travail que Jones a déployé pour préparer les poids lourds, le jeu de poulet avec l’UFC au-dessus de son salaire semble être une décision risquée à jouer.

Jones a l’air formidable chez les poids lourds

Cependant, il peut bien s’agir d’un complot de négociation de la part du grand poids léger et lourd et il est convaincu que le combat aura lieu.

“Je pense que ça va arriver”, a déclaré Jones à Fight Hype dans une interview publiée jeudi. «Je pense que l’UFC finira par faire la bonne chose.

«Je pense que c’est l’un des plus grands combats de notre génération et ce serait vraiment triste si cela ne se produisait pas. Je crois que ce sera le cas. Ce serait une vraie tragédie [if it didn’t happen]. Ça va arriver.

«Tout en temps utile. Nous sommes patients et, comme je l’ai dit, faisons simplement ce que nous pouvons faire et contrôlons ce que nous pouvons contrôler et faisons notre part.

Ngannou a éliminé Stipe Miocic pour devenir le nouveau champion des poids lourds de l’UFC

Ce n’est peut-être pas le prochain, mais Jones pense que l’UFC fera la bonne chose.

Mais cela soulève la question de savoir combien de temps un concurrent comme Jones – qui a 33 ans – peut attendre avant de revenir dans l’octogone et d’obtenir un tir au titre des poids lourds contre l’un des adversaires les plus dangereux possibles tout de suite?

Jones a combattu pour la dernière fois à l’UFC lorsqu’il a battu Dominick Reyes en février 2020.