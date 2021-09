Jon Jones espère revenir au second semestre 2022

Lors de la cérémonie d’intronisation du temple de la renommée de UFC, tenue hier soir, Jon Jones a fait le point à ses fans sur son retour dans l’Octogone et sa transition vers les poids lourds.

Lors d’une conversation avant l’événement, Jones a confirmé que son conseiller l’avait dit Richard Schaefer (Retour pour le bon prix) et a réitéré qu’il deviendra le poids lourd le plus fort du monde. UFC.

« En ce moment, je pèse 115 kilos et je me sens optimal. Mon objectif est d’atteindre 122 kg. Mon objectif est d’être plus technique, bien conditionné et fort de tous les poids lourds. C’est ce que je veux et pour cet objectif je vais continuer à travailler. Je suis très patient et je sais que j’ai quelques mois de travail à faire. Si quelqu’un est impressionné par ma taille aujourd’hui, il peut attendre de voir comment je reviendrai.” mentionné Jones.

L’ancien champion des poids mi-lourds a révélé que son retour dans l’Octogone devrait avoir lieu dans la seconde moitié de 2022 dans un combat pour la ceinture des poids lourds.

«Je pense que dans la seconde moitié de 2022. Me battre pour le titre est ce que je veux le plus. Je veux les plus gros combats. Si j’avais une plus grande star que Francis qui n’avait pas la ceinture, je ferais ce combat, mais je pense que Francis sera la plus grande star des poids lourds et il a la ceinture. C’est ce que je veux”, conclu Jones.

Après le discours d’appréciation pour avoir été choisi pour intégrer le temple de la renommée pour son premier combat avec Alexander Gustafsson, Jon Jones Il a dit qu’il voulait que le champion des poids lourds en titre paraisse petit au moment de s’affronter.

