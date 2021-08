Jon Jones, le plus gênant pour Ciryl Gane, selon Daniel Cormier

Ciryl Gane a récemment proposé une date et un lieu pour affronter Francis Ngannou pour l’unification des titres mondiaux UFC et intérimaires des poids lourds : « Je veux juste me reposer. Mais peut-être plus tard cette année ou début 2022. Si possible aussi en France. La France serait un coup sûr si nous organisions le premier événement UFC à Paris. Ce serait vraiment cool. Mais Daniel Cormier ne croit pas que le champion soit son rival le plus problématique.

Jon Jones, le plus problématique pour Ciryl Gane ?

S’exprimant récemment sur DC & RC d’ESPN, “DC” a désigné Jon Jones comme ce rival: « Jon Jones m’a battu deux fois. Je suis un athlète. Il a vu la vitesse, le jeu de jambes et les angles, il a déjà eu affaire à des gars comme ça. Maintenant, pouvez-vous gérer cela dans une catégorie de poids plus élevée ? Je ne sais pas. Mais je pense vraiment que Jones est l’un des gars qui peut causer des ennuis à Ciryl Gane.. Mais je ne sais pas si je le battrais », a souligné l’ancien double champion du monde UFC.

Selon toute probabilité il n’y aura pas de Jon Jones vs. Ciryl Gane mais cela pourrait arriver plus tard. Il faudra attendre pour savoir si Daniel Cormier a raison.



