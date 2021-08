Jon Jones montre à nouveau sa transformation en poids lourd (vidéo)

Jon Jones s’entraîne pour ses débuts chez les poids lourds à l’UFC

Jon Jones est totalement déterminé à se battre chez les poids lourds, à défaut de parvenir à un accord avec l’UFC sur son adversaire. Et c’est pourquoi il continue de s’entraîner, continue de se préparer et continue de montrer sa transformation. Parce que le chasseur de 205 livres n’a rien à voir physiquement avec l’actuel. Si tout continue comme avant, “Bones” sera plus que prêt pour ses débuts dans la division la plus lourde. Il ne resterait plus qu’à savoir qui ce sera, où et quand. Mais d’abord, voyons la vidéo (via Instagram).

Jon Jones montre à nouveau sa transformation

La dernière offre de la société à Jon Jones était un combat contre Stipe Miocic.. Cependant, dans des déclarations récentes, leur entraîneur, Mike Winkeljohn, a clairement indiqué qu’ils ne sont pas intéressés, qu’ils veulent aller pour le championnat du monde que détient Francis Ngannou.

Avis

« En regardant de l’extérieur vers l’intérieur, Je pense que ça ne ferait pas plaisir à Jon. Je pense que Jon veut le grand (Francis Ngannou, actuel champion des poids lourds). Il veut relever le grand défi, il veut le grand défi, et en ce moment Stipe n’est pas là. Stipe est génial, ne vous méprenez pas, mais Jon veut le plus grand défi qui soit. C’est ainsi que pense Jon Jones », a commencé Winkeljohn.

« C’est juste moi qui parle. Cela ne me semble pas si excitant pour Jon, cela n’a pas de sens. Il est logique d’aller après le titre. Parce qu’honnêtement, Jon est le meilleur livre pour livre de tous les temps. Alors pourquoi aurait-il un combat normal ? Sauf si nous en ressentons le besoin pour nous habituer à notre nouveau corps. Je ne pense pas que nous ayons besoin de ça, je pense que Jon s’habitue déjà à sa nouvelle taille donc il n’est pas nécessaire de prendre du recul. Jon est prêt à relever le défi“, a déclaré Mike Winkeljohn.

