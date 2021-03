Jon Jones se lance dans la tirade Twitter à Dana White alors que le patron de l’UFC dit que Francis Ngannou pourrait combattre Derrick Lewis ensuite dans un snob massif à ‘Bones’

Jon Jones a critiqué Dana White pour avoir suggéré qu’il ne voulait pas combattre le nouveau champion des poids lourds Francis Ngannou.

« The Predator » a détrôné Stipe Miocic samedi soir à Las Vegas avec un effrayant battement de deux rounds pour l’assommer et remporter le titre à l’UFC 260.

Ngannou est le nouveau champion des poids lourds de l’UFC et est prêt à affronter Jon Jones ensuite

Après quatre premières rondes, Ngannou avait l’air plus composé et aussi complet qu’un artiste martial mixte que nous sommes susceptibles de voir avec une démonstration clinique qui englobait des coups de pied dans les jambes et une lutte experte.

Le Camerounais semblait prêt à accueillir l’ancien champion des poids lourds légers Jon Jones dans la division après son passage aux poids lourds, mais il semble que le patron de l’UFC, White, ait d’autres plans après avoir suggéré en plaisantant que « Bones » devrait en fait descendre à 185 livres.

« Oh, Derrick Lewis est le combat à mener », a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat. «Mais si Jon Jones veut vraiment ce combat…

«Écoutez, c’est une chose de sortir et de tweeter et de dire que vous le voulez et que je prends du poids et ceci et cela. Voulez-vous le combat?

Ngannou a éliminé Miocic à l’UFC 260 lors de ce qui était une revanche de leur bataille précédente en 2018

«Je vous le promets, nous pouvons appeler Derrick Lewis ou l’un de ces autres poids lourds et ils veulent le combat.

«Si Jon Jones veut vraiment le combat, Jon Jones sait qu’il peut obtenir le combat. Tout ce qu’il a à faire est d’appeler et de le faire.

N’ayant pas combattu depuis une victoire décisive sur Dominick Reyes à l’UFC 247, le joueur de 33 ans qui se bat à Albuquerque a hâte de revenir dans l’octogone.

Pourtant, il n’a pas du tout pris les commentaires de White positivement, c’est le moins qu’on puisse dire.

2020 Josh Hedges

Le président de l’UFC, White, a suggéré que Jones pourrait devoir attendre derrière Lewis

«Allez au 185? Je n’ai pas pris tout ce poids sans raison », a-t-il écrit sur Twitter.

«Si quelqu’un se demande si je veux vraiment me battre, la réponse est oui. Je veux aussi vraiment être payé.

«J’ai quitté la division des poids lourds légers, j’ai littéralement gagné énormément de poids. Et maintenant, les gens disent que j’ai peur? «Tout le monde, sauf moi, prétend que j’ai peur. Tout ce que j’ai demandé, c’était d’être payé.

«Pourquoi un combattant doit-il avoir peur à la seconde où il mentionne qu’il veut être payé à sa juste valeur. Quelle insulte.

Jon Jones a absorbé plus de punition contre Dominick Reyes qu’il n’aurait pu le prévoir

«Conor McGregor veut beaucoup d’argent, c’est prévu. Jon Jones veut de l’argent, maintenant il a peur.

«J’ai travaillé mes fesses, j’ai pris tout ce poids. Je n’ai jamais perdu de combat auparavant. Maintenant, tout d’un coup, j’ai peur. Quels taureaux ***.

Ngannou, cependant, est prêt à combattre Jones si c’est le combat qui se fait.

«À mon avis, Jon Jones est le plus grand de tous les temps des arts martiaux mixtes», a-t-il déclaré à la suite de sa victoire.

«Son ascension va être une bonne chose. Il va être un défi que je vais relever et je vais le mettre au compte rendu. Ce sera une très bonne chose sur mon CV.

«Mais cette fois, il sera le challenger, je suis le champion. Je suis prêt. Bientôt. Chaque fois qu’ils sont prêts, je suis prêt. «