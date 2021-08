Jon Jones surpris par les déclarations de Cheyanne Buys : “C’est de la passion”

Cheyanne achète a remporté une énorme victoire à l’UFC Vegas 33 et a été félicité par l’ancien champion Jon Jones. L’UFC Vegas 33 n’avait peut-être pas de carte de visite grandiloquente, mais c’était quand même un grand spectacle.

Cheyanne achète a eu une excellente performance et a même produit l’un des gros KO de la soirée grâce à un coup de pied qui s’est terminé par des coups au sol. Avec cette performance aussi a remporté le bonus Performance of the Night et avec lui un chèque supplémentaire de 50 000 $.

Buys a été surpris après avoir appris le bonus et a fondu en larmes une fois qu’il a découvert le bonus UFC de 50 000 $. Buys a parlé à Paul Felder après la confrontation et évoqué ses problèmes financiers. Il a affirmé qu’il était en faillite quand il est arrivé au combat et cette victoire l’aiderait beaucoup.

Il a également mentionné que Il ne voulait pas abandonner dans l’Octogone et a parlé de mourir au combata, quelque chose que l’ancien champion de l’UFC Jon Jones a capturé. Bones est hors de combat depuis qu’il a abandonné le titre des poids mi-lourds et qu’il a gravi les échelons de la division. Cependant, il avait encore le temps de faire l’éloge de la princesse guerrière.

Enfer, cette princesse guerrière a un cœur. Elle parle ici de mourir. C’est la passion«

Buys a attiré l’attention de beaucoup et il sera intéressant de voir quel sera son prochain combat. C’était sa première victoire à l’UFC après des débuts décevants., et j’espère qu’il remportera quelques autres victoires à son actif après cela.

