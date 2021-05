Jon Jones tente de réparer la fracture Dana White en embauchant l’ancien PDG de Golden Boy Richard Schaefer alors que l’UFC se prépare à annoncer Francis Ngannou vs Derrick Lewis

Jon Jones a confirmé qu’il s’était associé à l’ancien PDG de Golden Boy Richard Schaefer dans l’espoir de mettre fin à son impasse avec l’UFC.

L’ancien champion des poids lourds légers a quitté sa ceinture à l’été 2020 dans l’espoir de remporter un deuxième titre mondial chez les poids lourds.

.

Jon Jones devrait rater un combat lucratif avec Francis Ngannou

Cependant, des rapports contradictoires des deux côtés de la table des négociations suggèrent que les conversations n’étaient pas à l’amiable, “ Bones ” restant sur la touche depuis mars 2020.

Alors que Francis Ngannou est prêt à défendre sa ceinture pour la première fois contre Derrick Lewis dans un match revanche de leur affaire de 2018, cela laisse le joueur de 33 ans dans un état de purgatoire alors qu’il continue de pousser son corps vers un cadre naturel de poids lourd.

Alors qu’il continue de viser l’excellence physique, les questions concernant son état mental alors qu’il reste gelé par la société restent – mais le livre pour livre tente au moins de remédier à la situation en embauchant Schaefer comme son nouveau conseiller.

Le banquier suisse s’est fait un nom chez UBS, avant de renoncer à la finance pour travailler aux côtés d’Oscar De La Hoya avec Golden Boy. En 2014, il quitte l’entreprise et lance Ringstar Sports avant d’annoncer la World Boxing Super Series en 2017.

.

Richard Schaefer a travaillé aux côtés des plus grands noms de la boxe lors de son passage au Golden Boy

Son passage au MMA peut être une surprise, mais c’est certainement un soulagement bienvenu dans l’espoir de revoir Jones dans l’Octogone avant trop longtemps.

«Je suis ravi de me lancer dans ce prochain chapitre de ma carrière alors que je continue de consolider ma place dans l’histoire en tant que l’un des plus grands avec Richard comme conseiller», a écrit Jones dans un communiqué sur les médias sociaux.

«J’ai hâte de donner à mes fans et au sport les combats qu’ils veulent voir.»

Dana White a déjà exprimé son mécontentement envers De La Hoya (pour le dire poliment), mais la relation qu’il a nouée avec Schaefer est certainement positive.

.

White partage une excellente relation avec l’ancien banquier suisse

“J’aime Richard, je connais Richard depuis longtemps et évidemment, il a construit Golden Boy”, a déclaré White à Brett Okamoto d’ESPN. «Il a construit cette entreprise. Il sait ce qu’il fait, c’est un gars intelligent.

“Je l’aime et le respecte et si nous pouvons faire quelque chose, nous le ferons.”

Alors que Ngannou et Lewis sont prêts à se battre, Jones continue de greffer en silence pour se renforcer et défier le vainqueur du combat pour le titre des poids lourds.

Et tandis qu’il se concentre sur l’affûtage de ses outils, Schaefer fera tout ce qu’il peut pour garantir à son nouveau client les meilleurs combats pour le bon prix.

Jones construit lentement mais sûrement un physique capable de rivaliser avec les poids lourds

“L’UFC, étant une société cotée en bourse maintenant, ils veulent organiser les plus grands combats”, a déclaré Schaefer à Yahoo Sports. «Ils ne gagneront pas d’argent si Jon Jones est assis.

«Ils veulent trouver un moyen de structurer un accord et il en va de même pour Jon. Il veut se battre. Jon est le genre de gars, et j’aime ça, il combattra n’importe qui. Il aime se remettre en question.

«En plus de cela, j’ai toujours eu de bonnes relations avec Dana. Tu le sais. Nous aimons en quelque sorte les mêmes personnes en boxe et nous détestons les mêmes personnes en boxe. En plus de cela, nous nous sommes toujours respectés.

«C’est juste une question de m’asseoir avec Dana, ce que je vais faire, et de trouver un moyen de structurer un accord dont personne ne sera satisfait mais avec lequel tout le monde peut vivre.