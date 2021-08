Jon Karl d’ABC sur l’administrateur de Biden qualifiant les efforts en Afghanistan de succès: “Quelque chose qui n’est pas la réalité”

Le correspondant en chef d’ABC News à Washington, Jonathan Karl, a remis en question la description par l’administration Biden de l’effort d’évacuation en Afghanistan comme un “succès”, arguant que leurs déclarations ne sont pas fondées sur la réalité.

Le président Joe Biden et ses conseillers à la sécurité nationale étaient initialement sur la défensive à la fois du retrait des troupes américaines et des efforts visant à évacuer les Américains et les alliés afghans de l’aéroport de Kaboul. Dans son interview avec George Stephanopoulos d’ABC, Biden a suggéré que l’Afghanistan aurait sombré dans le chaos, peu importe comment ou quand ils ont procédé. Commentant le pont aérien américain la semaine dernière, qui a été l’un des plus importants de l’histoire des États-Unis, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré à Peter Doocy de Fox News que l’administration n’appellerait pas cela “rien d’autre qu’un succès”.

Cependant, après les attentats-suicides de jeudi dernier, qui ont coûté la vie à 13 militaires américains et 170 citoyens afghans, la co-présentatrice d’ABC “This Week” Martha Raddatz a demandé à son panel de dimanche si la Maison Blanche pouvait toujours soutenir de telles déclarations.

“En écoutant le président Biden et ses principaux conseillers à la sécurité nationale, avant l’horrible attentat à la bombe, ils faisaient de cela un succès retentissant”, a déclaré Raddatz. Elle a également cité des commentaires plus tôt sur le programme du secrétaire d’État Antony Blinken, qui a déclaré qu’un haut dirigeant taliban était passé à la télévision pour assurer au peuple afghan qu’il serait « libre de voyager ».

DES CONGRÈS RÉPUBLICAINS APPELENT À LA MISE EN accusation de BLINKEN : « IL A PRÊTÉ SERMENT ET IL A ÉCHOUÉ »

“Je ne dis pas que nous devrions faire confiance aux talibans sur quoi que ce soit”, a déclaré Blinken à Raddatz. “Je rapporte simplement ce que l’un de leurs hauts dirigeants a dit au peuple afghan.”

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., a qualifié l’interview de “dégoûtante”.

“Ils ont décrit quelque chose qui n’est pas la réalité”, a déclaré Karl à propos de l’administration. “Ce fut un pont aérien incroyable, plus de 100 000 personnes évacuées, mais quel désastre.”

“De toute évidence, jeudi a été le pire jour de la présidence Biden”, a-t-il poursuivi. “Et nous ne savons pas vraiment, Martha, à quel point c’est vraiment grave.”

Karl a déclaré que la question reste maintenant de savoir si l’Afghanistan redeviendra un refuge pour les attaques terroristes contre les intérêts américains dans le monde et dans le pays.

CBS News est arrivé à la même conclusion la semaine dernière, lors d’une discussion entre la présentatrice Norah O’Donnell et la correspondante en chef de la Maison Blanche, Nancy Cordes.

“C’est le pire jour de la présidence Biden, Norah”, a déclaré Cordes, ajoutant plus tard: “C’est un moment très important pour cette Maison Blanche.”

PSAKI A PANÉ APRÈS AVOIR DIT QU’IL EST « IRRESPONSABLE » DE DÉCRIRE LES AMÉRICAINS EN AFGHANISTAN COMME « BLOQUÉS »

La critique de la Maison Blanche est restée une constante tout au long de la crise. En plus des experts des médias, y compris certaines des personnalités les plus libérales, fustigeant l’administration, des législateurs et d’autres personnalités notables ont exigé la démission des responsables de l’administration et même de Biden lui-même.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’armée américaine a fait état d’une frappe réussie dimanche contre un véhicule transportant au moins un kamikaze qui avait l’intention de viser l’aéroport de Kaboul, empêchant une autre attaque dévastatrice comme celle de jeudi dernier, a confirmé un responsable américain.

“Les forces militaires américaines ont mené aujourd’hui une frappe aérienne sans pilote au-dessus de l’horizon contre un véhicule à Kaboul, éliminant une menace imminente de l’EIIS-K contre l’aéroport international Hamad Karzai”, a déclaré le capitaine Bill Urban, porte-parole du commandement central américain, dans un communiqué. une déclaration. “Nous sommes convaincus d’avoir atteint la cible avec succès.”