Jon Karl dit que « les gens ont un œuf sur le visage » pour avoir rejeté la théorie de l’origine du laboratoire COVID-19 10z viral

Le correspondant d’ABC News à Washington, Jon Karl, a déclaré dans l’édition de dimanche de This Week que «les gens ont un œuf sur le visage» pour avoir rejeté la théorie autrefois marginale selon laquelle le COVID-19 n’a pas évolué naturellement et a plutôt été conçu et s’est ensuite échappé d’un laboratoire chinois à Wuhan.

L’ancien président Donald Trump a commencé à promulguer cette hypothèse au début de la pandémie. Et alors qu’à l’époque la plupart des scientifiques et chercheurs insistaient sur le fait que le SRAS-COV-2 a muté et est passé des chauves-souris à l’homme, de nouvelles preuves indiquent que la possibilité ne peut plus être considérée comme un complot de droite.

Le président Joe Biden prend la question au sérieux et a demandé à la communauté du renseignement américain d’enquêter sur la question – dans le cadre d’un effort international pour découvrir les origines du coronavirus – et de lui faire rapport dans trois mois.

À la lumière de ces développements, Martha Raddatz d’ABC a demandé à Karl de donner un sens à la situation.

« Jon, je veux me tourner vers COVID. Nous parlons de COVID cette semaine et les voyages sont à nouveau en hausse et le nombre de cas de COVID est en baisse. Mais beaucoup de discussions cette semaine sur l’origine du COVID à nouveau. [Senator] Tom Coton [R-AR] et de nombreuses personnes de l’administration Trump ont déclaré qu’il provenait d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, et non de chauves-souris. Ils réexaminent cela. Certaines personnes ont-elles des œufs sur le visage et pourquoi est-ce important ? » demanda Raddatz.

« Eh bien, je veux dire que c’est important pour la même raison que nous parlons de la commission du 6 janvier. Nous devrions découvrir ce qui s’est passé. C’est l’une des plus grandes crises auxquelles notre pays ait jamais été confronté – que le monde ait jamais affronté – nous devons savoir comment cela a commencé », a répondu Karl en référence à la proposition (que tous sauf six républicains au Sénat ont voté pour tuer) qui aurait a établi un comité bipartite du Congrès pour enquêter sur l’insurrection dirigée par Trump au Capitole des États-Unis.

«Et oui, je pense que beaucoup de gens ont des œufs sur le visage. C’était une idée qui avait d’abord été avancée par Mike Pompeo – secrétaire d’État – Donald Trump. Et regardez, certaines choses peuvent être vraies même si Donald Trump les a dites », a poursuivi Karl. «Et il y avait, parce que Trump disait tellement d’autres choses, c’était juste hors de contrôle. Et parce qu’il faisait – vous savez – un appel franchement raciste, parlant de la « grippe Kung » et du virus chinois, il a avancé cette notion – il a dit catégoriquement que cela venait de ce laboratoire – elle a été largement rejetée. Mais en fait, il y a une vraie raison – nous ne savons pas, d’ailleurs, nous ne savons toujours pas, nous ne savons absolument pas – mais maintenant les gens sérieux disent qu’il faut un examen sérieux.

