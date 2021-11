Jon Lent, ancien membre du groupe Mac DeMarco, condamné à la prison pour agression sexuelle

S a déclaré avoir rencontré Lent en personne début avril 2018 dans un bar d’Edmonton. « J’ai emmené un ami avec moi parce que je ne voulais pas y aller seule », a-t-elle déclaré. Pitchfork a parlé avec la femme qui dit avoir accompagné S pour rencontrer le Carême. La femme, qui a demandé à être identifiée uniquement comme « A », a confirmé à Pitchfork qu’elle et S avaient rencontré Lent dans un bar d’Edmonton entre le 10 et le 11 avril 2018. A a déclaré que S lui avait demandé de se joindre à elle cette nuit-là pour des raisons de sécurité. . L’agression s’est produite quelques jours plus tard, le 14 avril, et S a déclaré avoir signalé l’incident à la police « juste après qu’il se soit produit ». « Je suis allée à l’hôpital et j’avais le kit de viol, j’ai été interrogée avec l’enquêteur », a-t-elle déclaré. A a déclaré à Pitchfork qu’elle avait parlé avec S peu de temps après l’agression et a fait une déclaration à la police sur la base de ce que S lui avait dit à propos de l’incident. (A a ensuite partagé sa déclaration avec Pitchfork).

S a déclaré qu’elle et Lent n’avaient pas été en contact pendant plusieurs mois après l’agression. Le 3 octobre 2018, il lui a envoyé un SMS. « J’ai beaucoup réfléchi à ce que j’ai fait et je me rends compte que ce que j’ai dit était un malentendu était vraiment plus un manque de consentement », a écrit Lent dans le message, qui a été vu par Pitchfork. « J’avais totalement tort et je me sens très mal à ce sujet. Ça m’a vraiment rongé à l’intérieur. J’ai l’impression que mes excuses initiales semblaient peu sincères et je veux juste que vous sachiez à quel point j’ai regretté ce que j’ai fait. J’ai agi de manière cruelle et blessante et j’ai eu peur de le reconnaître et j’ai réalisé qu’en ignorant ce que j’avais fait, j’avais aggravé la situation. »

S a déclaré qu’elle avait présenté le message texte du Carême aux autorités. L’enquêteur, se souvient S, a déclaré que le SMS était une preuve suffisante de l’arrestation de Carême, « mais il n’était tout simplement pas dans le pays », alors qu’il était en tournée avec DeMarco à l’époque, a déclaré S. Selon le site Web de DeMarco, DeMarco et son groupe ont commencé une tournée à Moscou le 12 octobre 2018. Lent semblait jouer avec DeMarco dans des images de concerts russes de ce mois. Le 1er novembre 2018, Lent a joué de la basse pendant le set de DeMarco au Pitchfork Music Festival Paris. Lent est visible sur scène dans une vidéo de la performance, au cours de laquelle DeMarco le présente comme « Jon ».

Lent a été arrêté par le service de police d’Edmonton le 19 décembre 2018, a confirmé Pitchfork par courriel avec un représentant de l’EPS. Il a été inculpé d’un chef d’agression sexuelle. Par la suite, il a continué à jouer dans le groupe de DeMarco. Le Carême peut être vu en train de jouer avec DeMarco dans des séquences en direct tournées entre le printemps et l’automne 2019, notamment à Coachella en avril, à Primavera Sound en mai, à Glastonbury en juin, au Ford Theatre d’Hollywood en septembre et d’autres spectacles. Dans de nombreuses vidéos, DeMarco présente Lent, avec le reste de son groupe, au sommet de son set. Dans un clip d’octobre 2021 d’un spectacle de Mac DeMarco, cependant, Lent ne semble pas se produire avec le groupe en direct.