Lors de notre discussion sur un éventuel film de Hamilton, Jon M. Chu a clairement indiqué que la comédie musicale primée aux Tony, Grammy et Pulitzer appartenait en grande partie à Lin-Manuel Miranda et au réalisateur Thomas Kail. Cette dernière légende du théâtre a également dirigé la version filmée qui est sortie sur Disney +. Mais après In the Heights en salles, les fans seront sans aucun doute curieux de voir ce que Chu ferait avec Hamilton. Oh, être une mouche sur le mur pour son pitch.