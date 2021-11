Jon Míguez a défendu avec succès son championnat d’Espagne en éliminant Jonathan Valero

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Cantabrique Jon Miguez (15-0, 7 KO), dans le rôle de champion, et l’Aragonais Jonathan Valéro (10-7-1, 3 KO), en tant que prétendants, ils ont disputé le championnat espagnol des poids mi-moyens ce soir au Palacio de los Deportes de Santander.

Le combat principal du gala organisé par MGZ a montré un Míguez essayant de dominer dès le départ, avec un premier tour sérieux des deux et une garde alternée du champion. Et, au début du deuxième tour, un dénouement est venu plus tôt que prévu: une combinaison de Castro Urdiales à trois mains, la dernière d’entre elles avec sa gauche à l’intérieur de la garde, a rendu Jonathan Valero incapable de se lever avant que M. Marichalar n’ait terminé. le compte de dix.

Avec un grand esprit sportif, Míguez s’inquiétait de l’état de son rival s’adressant même à la famille des morts, tandis que Valero applaudissait et reconnaissait la victoire du champion encore; nous tirons notre chapeau au comportement des deux combattants.

Dans les combats précédents, le poids léger Jokin Garcia (2-0, 2 KO) a battu l’Ukrainien par abandon au troisième tour Yevhen Kostenko (1-1, 1 KO), après avoir avalé de nombreuses mains, faisant preuve d’une grande force et ambition avant la fin du combat.

Au poids super coq, Santiago Vanegas (6-0, 1 KO) a battu l’Italien aux points en six rounds Andrea Lo Sicco (0-3-2, 0 KO), renversant un brave transalpin au troisième tour dans une main qui ne nous a pas privé d’assister à de beaux échanges avec Vanegas prenant toujours la meilleure part.

De plus, la République dominicaine Saul Luna (5-2, 1 KO), également dans la catégorie des poids légers, a battu le vétéran ukrainien Artem Ayvazidi (12-21-1, 5 KO), une pierre de touche difficile dans la carrière du natif d’adoption de Bilbao qui a livré un combat plus que digne contre une meilleure Luna. Les juges ont décidé que Luna avait remporté le combat en six rounds avec une décision partagée surprenante dont les scores n’ont malheureusement pas été entendus, une pratique qui nuit à la transparence de la boxe car les fans ne connaissent pas les verdicts exacts des juges.