Jon Míguez : « Je respecte beaucoup Jonathan Valero, mais je pense que je vais gagner »

Jon Miguez

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le combattant Jon Miguez (14-0, 6 KO) exposera sa ceinture de champion d’Espagne des super-welters ce samedi prochain à Santander, à quelques kilomètres de sa résidence de Castro Urdiales. C’est une défense volontaire contre Jonathan Valéro, qui recevra également ESPABOX dans les prochaines heures. Avec le champion nous avons revu un peu ses derniers mois et comment il affronte sa première défense du titre national.

Il répond à notre première question, plus courtoise que demandeuse d’informations, en attendant samedi avec impatience : «Je suis vraiment impatient d’y être, nous nous sommes entraînés fort et concentrés sur le combat depuis un certain temps. On va voir maintenant si on termine la préparation, on se pèse, on mange bien pour récupérer et on fait un bon spectacle le 30. J’espère que les habitants de Santander et des environs seront encouragés à venir à la soirée ».

Nous demandons à Míguez de nous parler de sa préparation pour le rendez-vous du week-end : « Très bien, j’ai déjà environ un kilo de poids et depuis le 1er septembre je suis avec une bonne préparation, de bonnes séances de sparring, deux par semaine augmentant le nombre de rounds pour baisser un peu ces derniers jours ».

A propos de Jonathan Valero, son rival, précise que «Pour une raison de promoteurs qui ne me concerne pas, il n’a pas été possible de se mesurer à Aarón Alhambra, aspirant officiel, et parmi les personnes disponibles, Jonathan Valero nous a immédiatement dit oui. Je l’ai déjà vu combattre, c’est un guerrier et je le remercie d’avoir accepté le combat pour pouvoir défendre mon championnat en Espagne. Je le respecte beaucoup et j’espère qu’il viendra très bien préparé pour faire un bon spectacle et une guerre ».

Le champion actuel se demande quel combat nous aurons : «Cela dépend un peu de la façon dont il sort aussi, nous essaierons de remplir ce pour quoi nous avons travaillé et nous nous adapterons également au combat. J’aimerais imposer mon rythme et je pense que physiquement je vais très bien, on verra ce qui se passe ; c’est de la boxe et on ne sait jamais, mais dans ma tête c’est gagner et sortir la main levée ».

Nous l’interrogeons sur ses projets d’avenir en cas de pouvoir revalider le titre ce samedi, suggérant de comparer son évolution avec Juanfe Gómez (tous deux ont également 24 ans), récent champion de l’Union européenne après avoir été l’un de nos pays : «Eh bien oui, car il a également remporté le titre national le même soir que moi, là-bas à Valence, et il a maintenant très bien remporté ce titre maintenant chez son rival. Voyons si, évidemment en fonction de samedi, il faudrait défendre la ceinture nationale, je vais toujours vers ce que le promoteur me guide. Si quelque chose d’intéressant sortait d’un autre côté, en avant aussi. Nous verrons ».

Enfin, un message pour son rival : «Je n’ai, comme je le disais, que des mots de gratitude pour Jonathan, car il a accepté de venir et je sais qu’il va le faire pour tout le monde en bon guerrier qu’il est. Que le meilleur gagne, qu’un bon combat sorte et, d’ici, mes respects. Bonne chance ».

L’intégralité de la conférence peut être visionnée demain, jeudi à partir de 22h00 sur ce lien.