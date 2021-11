Jon Moxley d’AEW entre en cure de désintoxication pour abus d’alcool

La star de All Elite Wrestling (AEW), Jon Moxley, entre dans un programme d’hospitalisation pour le traitement de l’alcoolisme. Tony Khan, président et chef de la direction d’AEW, a annoncé mardi soir via Twitter, notant que Moxley avait autorisé Khan à partager la nouvelle. Khan a également déclaré que Moxley reviendrait sur le ring « éventuellement ».

« Jon Moxley m’a permis de partager avec vous qu’il entre dans un programme de traitement de l’alcoolisme pour patients hospitalisés. Jon est un membre bien-aimé de la famille AEW. Nous sommes tous avec lui et Renee, ainsi que toute sa famille et ses amis, alors qu’il déplace son concentrez-vous sur la récupération », a écrit Khan. « Jon fait un choix très courageux pour obtenir de l’aide, et nous embrassons son choix et le soutenons comme nous le pouvons. Je suis fier d’appeler Jon un ami, et comme beaucoup d’entre vous, je suis aussi un fan de Mox et attendons avec impatience un moment dans le futur où il sera finalement prêt à revenir sur le ring. En attendant, merci de soutenir Jon et de respecter sa vie privée en ce moment.

« Si vous ou un être cher avez besoin d’aide, veuillez contacter la ligne d’assistance nationale de SAMHSA : 1-800-662-HELP (4357) », a-t-il conclu. Comme mentionné par Wrestling Inc., Moxley devait affronter Orange Cassidy sur AEW Dynamite mercredi dans un match pour le tournoi AEW World Title Eliminator. Le vainqueur affronterait ensuite Bryan Danielson en finale à AEW Full Gear le 13 novembre. La nouvelle survient alors que Moxley a publié son autobiographie.

Moxley, (de son vrai nom Jonathan Good) est avec AEW depuis son lancement en 2019. Il est devenu champion du monde AEW en février 2020 après avoir battu Chris Jericho à AEW Revolution. Il a perdu le titre en décembre 2020 contre Kenny Omega. Avant de rejoindre AEW, Moxley faisait partie de la WWE en tant que Dean Ambrose et est devenu le 16e champion du Grand Chelem dans l’histoire de l’entreprise.

« Vous devez dire de ne jamais dire jamais, car vous ne voulez pas revenir en arrière sur ce que vous avez dit des années plus tard parce que vous ne savez pas ce qui va se passer », a déclaré Moxley dans une interview avec Bleacher Report. « Juste la création d’AEW était si vitale pour l’industrie de la lutte, et c’est en partie la raison pour laquelle je suis si fier d’en faire partie. Je n’exclurais pas de ne plus jamais faire affaire avec eux, nous avons eu un relation bénéfique depuis longtemps. S’ils appelaient, j’écouterais, mais je doute fortement que nous soyons un jour sur la même longueur d’onde. »