Jon Moxley révèle pourquoi ses derniers mois à la WWE ont été un «enfer vivant» et pourquoi il a dû partir

Lorsque Jon Moxley a quitté la WWE, cela a envoyé des ondes de choc dans le monde de la lutte professionnelle.

Peu de gens pensaient que l’un des meilleurs joueurs de la WWE pourrait vraiment vouloir s’éloigner de l’entreprise, surtout lorsqu’aucune autre véritable alternative n’était en jeu.

Moxley est sans doute la plus grande star d’AEW

AEW en était encore à ses balbutiements et n’avait même pas encore eu sa première émission, ni un accord en place pour la télévision hebdomadaire.

Pourtant, Moxley finirait par faire ses débuts le 26 mai à Double or Nothing, le premier spectacle d’AEW, et son règne de titre AEW l’a vu revendiquer la première place du PWI 500 en 2020.

Les choses ont fonctionné. Mais d’abord, il a laissé son contrat expirer avec la WWE le 13 avril 2019.

Un exercice du nouveau livre de Moxley, « Mox », détaille ses émotions lorsqu’il a décidé de quitter l’entreprise.

Réseau WWE

Dean Ambrose se faisait vacciner à la WWE quand il savait qu’il devait partir

« Je n’avais rien de proche de la chaleur », commence Moxley. « J’étais autrefois l’un des artistes les plus populaires de toute la WWE, et maintenant j’étais perdu sur le ring devant un public confus ou apathique. J’étais foutrement mort dans l’eau, irréconciliable, un chien à sortir et à abattre… et je le savais.

«J’en étais pleinement conscient à chaque seconde lente et atroce, mais mes objections ont été ignorées ou réfutées, comme ce film où le gars est toujours éveillé mais paralysé pendant une opération à cœur ouvert.

« Si vous avez assisté à l’un de mes segments à la télévision pendant cette période, vous savez de quoi je parle… à moins que vous ne l’ayez bloqué de votre mémoire. Si vous pensiez que vous étiez confus, imaginez ce que c’était que d’être moi ? Putain, au moins tu avais une télécommande. Je ne pouvais pas simplement tourner la chaîne sur ma propre vie. J’étais dans un enfer vivant. Gee, c’est amusant de se remémorer.

Moxley poursuit en parlant de l’angoisse mentale qu’il a subie au cours de la fin de sa carrière à la WWE. Il ne voulait pas s’éloigner, mais il sentait qu’il le devait.

Dean Ambrose a eu de mauvaises intrigues vers la fin de sa course à la WWE

« Je n’étais pas seulement déprimé, j’étais en colère », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas comme si je n’aimais pas l’argent. Je ne veux pas que les choses soient ainsi. Pourquoi doivent-ils rendre cela impossible ? Pourquoi tout doit-il être si stupide ? Ils vont vraiment me faire renoncer à tout cet argent, n’est-ce pas ? Ils ne peuvent pas juste écrire un bon angle, laissez-moi couper une bonne promo f****** ? F***!

« Je n’arrive pas à croire que l’on en soit arrivé là. Il fut un temps où je pensais que je serais condamné à perpétuité avec la WWE, mais tout cet endroit est devenu fou, et j’ai l’impression d’être le seul à pouvoir le voir… ** f ****** juste en train de jouer du violon pendant que le navire coule et Vince continue de perdre la tête.

L’épouse de Moxley, Renee Paquette, était également à la WWE à l’époque et il a pu lui exprimer ses sentiments pendant sa course. Environ 18 mois après le départ de Moxley, Renee a également quitté l’entreprise.

WWE

Moxley et Renee Young à cheval sur la division AEW et WWE

Il a ajouté: « ‘F *** ’em, je vais juste aller au Japon ou quelque chose du genre’, dis-je à Renee, tout en sirotant mon troisième verre raide. « Je vous le dis, le 30 avril, j’ai fini de foutre. »

« Je parlais de partir depuis des mois et ma décision était prise depuis longtemps, mais lorsque j’étais de mauvaise humeur ou que je prenais trois verres, je ressentais le besoin de le réaffirmer pour une raison quelconque, comme si je soupçonnais qu’elle ne le savait pas. crois-moi. »

Moxley semble maintenant apprécier à nouveau son art dans AEW et il a été l’un des acteurs clés de l’incroyable ascension de l’entreprise.