Jon Najarian remarque une augmentation massive du marché du NFT

Le marché du NFT a explosé en 2021 et à la fin de l’année, il ne semble pas que le secteur va ralentir de si tôt. En fait, il y a actuellement des mouvements assez importants dans les NFT, sur lesquels Jon Najarian de Market Rebellion a récemment commenté lors d’une interview à CNBC.

Najarian a noté que les échanges de NFT (tokens non fongibles) ont explosé avec une augmentation de 900% du volume. Il a noté que cela indique que des millions de personnes sont impliquées, l’appelant « la marche des fourmis », notant que d’autres sont susceptibles d’arriver, à la suite de ceux déjà là qui aident à faire exploser le secteur du NFT.

Cependant, il a également noté que l’accent mis sur les NFT continue également de faire augmenter les tarifs du gaz pour Ethereum (ETH / USD). C’est un problème courant avec Ethereum depuis longtemps, et pendant un certain temps, la communauté s’attendait à ce que les développeurs d’Ethereum proposent des mises à jour qui le résoudraient. Alors qu’ils tentaient d’améliorer la situation, l’énorme intérêt pour le secteur NFT, qui est toujours le plus important de la blockchain Ethereum, rend difficile la gestion de leur écosystème.

Vol d’émeute et MARA

Najarian a également évoqué la blockchain de Riot, qui a explosé récemment, ainsi que MARA. Les deux ont reçu de gros paris et beaucoup d’attention de la part de la communauté, ainsi que des médias. Dans le cas de Riot, il a mentionné que les traders achetaient des appels à 50 $ au moment de la clôture des transactions de la finance traditionnelle vendredi.

Il a également ajouté que certains sont allés assez haut pour acheter une grève de 60 $ sur MARA, et les deux continuent de grimper de plus en plus haut.

Les marchés traditionnels explosent également, les gens pariant 250 $ sur le pétrole, tandis que le S&P 500 a connu une hausse de 10 % au cours des 12 derniers jours. Les prévisions actuelles indiquent qu’une augmentation de 24,7% est attendue d’ici la fin de 2021.

