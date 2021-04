Jon Pascua dit au revoir à Sarabia et Setién

06/04/2021 à 18:55 CEST

Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens qui a accompagné Quique Setién dans sa courte aventure sur le banc du FC Barcelone, a dit au revoir sur son blog à Setién et Éder Sarabia, ses compagnons de voyage ces trois dernières années. Et il l’a fait, comment pourrait-il en être autrement, avec un très long texte dans lequel il parle d’amitié et cite d’innombrables noms pour en parler.

Pascua a montré de grands remerciements à tous les deux, ainsi qu’à Fran Soto, entraîneur physique. Dans sa lettre d’adieu, il parle de toutes les bonnes choses qu’ils ont vécues ensemble lors de ces voyages et aussi des moments les plus tristes. Bien sûr, sans parler à aucun moment d’une étape précise. Pour Pâques, ils étaient tous également importants.

«Et à vous, M. Enrique Setién Solar, merci de m’avoir donné l’opportunité de réaliser un rêve qui parfois ressemblait à une illusion et à un mirage. Merci pour votre honnêteté, votre intégrité, pour votre proximité et votre humilité, mais surtout merci de m’avoir donné l’opportunité de vous écrire un adieu en me sentant fier d’avoir travaillé à vos côtés et non pour vous mais avec vous », a déclaré de Setién .