Jon R Moeller élu président et chef de la direction de P&G

David Taylor deviendra président exécutif de Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) a annoncé que Jon R. Moeller, vice-président et chef de l’exploitation, succédera à David Taylor en tant que président et chef de la direction de Procter & Gamble, à compter du 1er novembre 2021. Moeller a été nommé au conseil d’administration de la société. réalisateurs. En outre, la société a annoncé la nomination de Shailesh Jejurikar au poste de directeur de l’exploitation mondial, à compter du 1er octobre 2021.

Moeller a rejoint P&G en 1988. Il est membre de l’équipe de direction mondiale de P&G depuis 2009, en tant que directeur financier, directeur de l’exploitation et vice-président. Tout au long de sa carrière, il a occupé divers postes de direction dans des catégories, des secteurs et des régions, et a aidé à développer plusieurs des activités principales de P&G.

Pendant ce temps, Jejurikar fera rapport à Moeller et son successeur sera annoncé à une date ultérieure. Il est actuellement directeur général du secteur des tissus et des soins à domicile de l’entreprise, qui comprend des marques telles que Tide, Ariel, Downy, Gain, Febreze, Swiffer. La vaste carrière de Jejurikar chez P&G a couvert plusieurs entreprises (soins de santé et de beauté, soins à domicile, soins des tissus et P&G Professional) dans des régions développées et en développement (Amérique du Nord, Europe, Asie et Afrique). Il a rejoint l’entreprise en 1989 en tant qu’assistant chef de marque pour les soins de santé personnels en Inde.

Le 1er novembre 2021, David Taylor deviendra président exécutif de Procter & Gamble. Dans ce rôle, Taylor dirigera le conseil d’administration et conseillera le PDG et la direction de P&G sur les décisions de l’entreprise.

« Le conseil d’administration et moi sommes convaincus que le moment est venu de faire évoluer le rôle de PDG, et j’ai hâte de soutenir Jon, Shailesh et toute l’équipe alors qu’ils continuent de relever la barre pour gagner avec les consommateurs et les clients du monde entier et fournir des résultats durables. excellence », a déclaré Taylor à propos des nouveaux rôles.

