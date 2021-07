Jon Rahm (66) commence branché au Scottish Open

Bon début de Open d’Ecosse pour Jon Rahm (66 ans), mais aussi pour d’autres golfeurs espagnols, dans le Le Club Renaissance, dans North Berwick, un événement avant Open de Grande-Bretagne la semaine prochaine dans Sandwich (Angleterre) et qui mène avec 64 coups (-7) les Britanniques Jack Sénior.

Rahm, pour sa première participation à cette Rolex Series, a signé un solide tour de cinq sous le par pour se placer dans le top 5 du classement, ex aequo entre autres avec le Cadix Alvaro Quiros, auteur d’un 66 du matin.

Le Basque, qui compte quatre victoires dans les Rolex Series en dix tournois disputés, avec 9 top 10, 8 top 5 et 5 top 3 bagages dans ces tournois millionnaires de l’European Tour, a réalisé sept birdies et deux bogeys, a donné le sentiment qu’il a joué avec le frein à main un peu serré, mais s’est contenté d’un coup de plus que le numéro 3 mondial Justin Thomas, auteur d’un 65 avec cinq birdies et un aigle, Rory McIIroy s’est battu pour finir avec 70 (-1).

Jon avait l’air très confiant, très confiant après sa victoire à l’US Open, et avec la guitare assez juste malgré les deux greens à trois putts.

Avec 68 coups, dans le top 25, le Catalan a terminé Adri Arnaüs et les basques Adrien Otaegui. Nacho elvira Oui Sebas Gª Rodriguez signé par 71 alors que Jorge Campillo Oui Pablo Larrazabal ils auront presque impossible de passer la coupe.

« J’ai choisi de jouer l’Ecosse au lieu de l’Irlande car c’est un lien et cela me semble la meilleure façon de se préparer pour le Royal St. George’s Open. En Irlande, je me sens bien, c’est comme à la maison, j’ai un énorme soutien, mais cette fois, il semblait préférable de venir en Écosse. C’est un lien différent de Saint-Georges, mais des liens en fin de compte », a expliqué l’Espagnol.

Il avait commenté la veille au sujet de sa préparation pour le British Open que la victoire à l’US Open ne pouvait que lui être bénéfique. «Je me sens définitivement beaucoup mieux préparé et plus expérimenté, surtout d’un point de vue mental, pour affronter un Grand Chelem et un défi du calibre de l’Open Championship. Ensuite, il faudra voir ce qui se passe avec le vent, car ils savent déjà qu’il y a toujours un facteur différentiel », a-t-il ajouté.

Enfin, Jon a également parlé dans la salle de presse des restrictions britanniques : elles permettent à peine d’apporter du matériel de travail et familial au Royal St. George’s. « C’est vrai qu’ils sont importants et c’est difficile de ne pas être là avec toute la famille ou l’équipe de travail, mais c’est une affaire de gouvernement et il faut l’accepter. C’est ce qu’il y a. De plus, c’est fait pour le bien de tous. Il ne se passe rien. Il est temps de s’adapter. Quant à la vie dans le tournoi, ça ne changera pas grand-chose pour moi”, a conclu Barrika, n°1 mondial de la Race to Dubai et déjà très impliqué dans cet Open d’Ecosse que, rappelons-le, un seul Espagnol a gagné. : Rafa Cabrera en 2017.