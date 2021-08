Jon Rahm (67) arrive comme un coup le week-end

Jon Rahm, qui compte 12 birdies sans bogeys en deux jours, a poursuivi dans son deuxième tour (67) à son départ spectaculaire (63) et entrera comme un coup le week-end de Fiducie du Nord, le premier tournoi millionnaire éliminatoire de la Coupe FedEx.

Le golfeur basque de 26 ans, n°1 mondial, totalise 130 coups, 12 sous la normale après deux jours au Liberty GC de Jersey City, à côté de New York (États-Unis).

Au moment de remettre sa carte, Rahm est le leader solo avec un avantage de coup sur Tony Finau (64). L’Américain, un autre grand puncheur comme le joueur de Barrika, a failli égaliser les 63 de Rahm jeudi et Justin Thomas, mais un bogey sur son dernier trou a entravé ses huit birdies et l’a empêché de tirer pour la tête avec l’Espagnol.

Lire aussi

Thomas, n°5 mondial, a eu une formidable réaction lors de son deuxième tour : il a réussi quatre bogeys et un seul birdie dans ses neuf premiers trous, mais dans les cinq derniers de son tour il a réussi trois birdies consécutifs et un aigle à suivre dans celui de Rahm. se réveiller. Le Nord-Américain (69) est actuellement troisième au club-house avec 132 coups au total (-10).

Les 4 derniers trous pour @ JustinThomas34 : Birdie

Birdie

Birdie

AIGLE Son rallye tardif continue @TheNTGolf. pic.twitter.com/9vMO1bkoRZ – PGA TOUR (@PGATOUR) 20 août 2021

“>

Sergio Garcia, l’autre Espagnol qualifié pour les éliminatoires de la FedEx Cup, a réagi ce vendredi avec une carte de 68 coups qui lui donne une certaine option pour surmonter le cut après les 75 de jeudi. Avec cinq birdies et deux bogeys, le joueur de Castellón devra attendre l’évolution du reste des golfeurs pour savoir s’il continuera dans la mêlée samedi et dimanche.

Rahm est dans la fleur de l’âge de sa carrière sportive, qui même cette année a pris un nouvel élan avec le bonheur personnel de sa récente paternité.

Le coronavirus l’a empêché de remporter le Mémorial (a eu six coups d’avantage en l’absence de la dernière journée) et participe à la Jeux de Tokyo, mais ses réponses à ces points positifs ont été typiques d’un champion en état de grâce : il est d’abord réapparu vainqueur dans le US Open son premier Grand Chelem et cette semaine, il est en route pour se battre pour une autre victoire.

Jon Rahm, jouant sur le green avec la skyline de Manhattan en arrière-plan

Ap

Rahm joue en toute confiance et déploie ses ressources habituelles quelle que soit la position du ballon. Le putt, le coup décisif pour ajouter des birdies, fonctionne presque comme sur des roulettes et le résultat est un Jon avec une détermination absolue dans la poursuite de ses objectifs.

Les 125 premiers de la FedEx Cup ont gagné le droit de disputer le Northern Trust, mais seuls les 70 premiers entreront dans le Championnat BMW (26-29 août), où les 30 golfeurs choisis pour se battre dans le Championnat de tournée (2-5 septembre) pour l’incroyable bonus de 15 millions de dollars (12,77 millions d’euros) qui passera à 18 en 2022, soit environ 15,33 millions d’euros.

Le Basque est 5e de la FedEx Cup et est le favori des bookmakers car il a réalisé une saison extraordinaire et a terminé dans le top 10 lors de ses quatre derniers tournois : 8e à l’US PGA, champion de l’US Open, son premier Grand Chelem, 7e au Scottish Open et 3e au British.

Classement provisoire de la 2ème journée (par 71) :

(joueurs au club house)

130 Jon Rahm (ESP) 63-67

131 Tony Finau (États-Unis) 67-64

132 Justin Thomas (États-Unis) 63-69

Keith Mitchell (États-Unis) 68-64

133 Kevin Na (États-Unis) 67-66

Alex Noren (Sue) 69-64

…

136 Bryson DeChambeau (États-Unis) 71-65

137 Harris Anglais (États-Unis) 69-68

138 Shane Lowry (Irlande) 71-67

142 Dustin Johnson (États-Unis) 70-72

143 Sergio Garcia (ESP) 75-68

145 Phil Mickelson (États-Unis) 73-72