Jon Rahm a rendez-vous avec l’histoire au British Open

Depuis le premier Masters disputé en 1934, seuls trois joueurs ont réussi à remporter leurs deux premiers Grands Chelems d’affilée : l’Américain Bois de Craig (Masters et US Open 1941), le Sud-Africain Bobby Locke (British Open de 1949 et 1950) et l’American Jordan Spieth (Masters et US Open de 2015).

Jon Rahm tentera de rejoindre cette prestigieuse liste à partir de ce jeudi (Movistar Golf) dans le Britanique qui commence dans le Royal Saint-Georges, dans Sandwich (Angleterre) avec un triomphe qui lui permettrait de devenir le premier golfeur depuis (il est le grand absent) Tiger Woods en 2000 qui remporte l’US Open et le British Open la même année.

Le Basque, pour sa cinquième participation au dernier “grand” 2021, tentera également d’atteindre son quatrième top 10 dans les quatre Grands Chelems cette année. Jon a terminé 5e au Masters, 8e à égalité dans la PGA et champion à l’US Open à Torrey Pines. Ce serait le cinquième d’affilée, puisqu’au Masters en novembre 2020 il était aussi dans le top 10.

Par conséquent, de nombreux défis pour Rahm, même si ce qui l’excite le plus est peut-être de soulever le pot d’argent sur la base duquel le nom de son idole apparaît à trois reprises (1979, 1984, 1988): le malheureux Seve Ballesteros.

Les données et les records du British Open

«C’est quelque chose qui n’arrive pas habituellement et c’est quelque chose d’unique, c’est pourquoi le golf est si différent. Sería un honor ser el primer español que gana dos ‘grandes’ en un año y poder conquistar un Open desde el último de Seve”, comenta Rahm recordando las tres victorias de Ballesteros y la ambición de que otro español levante la ‘Claret Jug’ 43 des années plus tard.

« Ne pense pas que je ne pense pas. Je suis assez ambitieux et oui c’est à l’esprit. La seule bonne chose d’avoir gagné un « gros », c’est que les attentes changent un peu. Au moins j’en ai gagné un et maintenant nous allons pour le suivant », dit-il.

Déjà en Ecosse la semaine dernière, Rahm a donné des indices sur ce qui peut arriver à partir d’aujourd’hui sur ces liaisons de la côte sud-est anglaise, qui aura du public dans les tribunes après la douloureuse annulation de 2020.

« Dans l’ensemble, c’était une bonne semaine. Pas ce à quoi je m’attendais, car j’étais préparé à jouer bien pire que je ne l’ai fait, donc je suis heureux d’avoir si bien commencé à jouer et d’arriver en bonne forme ici », a déclaré le Basque, grand fan de liens.

« Vous devez créer votre propre jeu et apprendre constamment du terrain. Il y a plus de variété dans le golf, les conditions de vent et de météo en constante évolution et l’état du parcours aussi. C’est ce qui en fait une semaine si merveilleuse chaque fois que vous venez au Royaume-Uni. J’ai toujours aimé ça », ajoute Jon.

Rahm, s’entraînant ce mercredi avec Dustin Johnson et Phil Mickelson au Royal St George’s

Sandwich brise le monopole

Il est à noter que Royal St. George’s a été le premier links anglais que les Britanniques ont accueilli pour la première fois en 1894. De 1860 jusqu’à cette année-là Prestwick les douze premières éditions consécutives, Saint Andrews, Musselburgh et Muirfield (il se glissa dans la liste des trois en 1891 ), tous en Écosse, ont accueilli le plus ancien tournoi majeur du calendrier du golf. Il s’agit d’une authentique campagne par 70 qui a connu un spectaculaire match à trois en 1993 entre Greg Norman, Nick Faldo et Bernhard Langer, résolu avec le triomphe du « requin blanc ». Au Royal St. George’s, ils ont gagné d’autres légendes du golf telles que Harry Vardon, Walter Hagen, Sir Henry Cotton, Bobby Locke et Sandy Lyle.

« J’ai grandi dans le golf traditionnel espagnol, j’ai donc l’habitude de jouer avec les arbres sur le parcours. Mais je pense que Jack Nicklaus l’a parfaitement expliqué : « vous entendez souvent que le terrain doit s’adapter à votre jeu et je fais partie de ceux qui pensent que c’est le joueur qui doit s’adapter au terrain ». Ainsi, peu importe le type de domaine dont il s’agit. J’aime penser que je suis un joueur très complet, que mon jeu m’accompagne partout où je vais. Je suppose que c’est quelque chose qui a à voir avec ma mentalité », explique Rahm, qui sera entouré de quatre autres Espagnols.

Le Castellon Sergio Garcia, champion du Masters 2017, et qui a fait ses débuts à l’Open en 1996 à l’âge de 17 ans au Royal Lytham & St Annes, site de deux des victoires de Seve, à 41 ans il dispute cette semaine son 24e Open, dans lequel il a a terminé 10 fois dans le top dix, avec deux performances formidables à Carnoustie en 2007, où il a perdu le bris d’égalité face à l’Irlandais Padraig Harrington et Hoylake en 2014, où il a également terminé deuxième derrière un mortel Rory McIlroy.

La Grande Canarie Rafa cabrera Il a joué tous les British Open depuis 2012, et son meilleur résultat a été une quatrième place ex aequo en 2017 au Royal Birkdale.

Le madrilène Gonzalo Fernández Castaño, un contemporain de García, dispute cette semaine son septième British Open après avoir passé l’un des tests de qualification en Angleterre alors que l’Estrémadure Jorge Campillo, qui joue son troisième The Open, complète le quintette espagnol à Sandwich.