Jon Rahm a une chance de revenir et de remporter le championnat de la PGA

En l’absence du dernier jour, le golfeur américain Dustin Johnson en tête du classement après la troisième journée du Championnat de la Professional Golf Association of America (PGA Championship), qui a lieu cette semaine sur la tournée de Harding Parproche San Francisco.

Johnson, avec un résultat de -9 et des aspirations à remporter la deuxième majeure de sa carrière, après avoir remporté le US Open dans Oakmont En 2016, il cumule trois manches sous la normale et réalise un troisième round héroïque de 65 coups malgré un double bogey au neuvième trou et des conditions difficiles l’après-midi.

Ils sont suivis d’un hit (-8) par également des Américains Scottie Scheffler, qui fait ses débuts dans le championnat PGA sans avoir encore remporté un tournoi de la Tour de la PGA, et Champion Cameron, un leader à distance du tee, qui est également à la recherche de son premier majeur.

Classement à travers 54 trous au championnat PGA: 1. @DJohnsonPGA -9

T2. Scottie Scheffler -8

T2. @Cameron__Champ

T4. @Collin_Morikawa -7

T4. @Paul_Casey

T4. @BKoepka

T7. @B_DeChambeau -6

T7. @tonyfinaugolf

T7. @ JustinRose99

T7. @JDayGolf

T7. @ DanielBerger59

T7. @ TommyFleetwood1 pic.twitter.com/tZK9Z4XD6K – PGA TOUR (@PGATOUR) 9 août 2020

Dans le tableau de classement serré, deux coups du leader (-7) les Américains également Collin Morikawa, qui aspire à être le plus jeune joueur avec trois victoires sur le circuit professionnel, et Brooks Koepka, vainqueur des deux éditions précédentes du championnat PGA et candidat fort pour le triplé.

Rahm et un classement brouillé

L’anglais Paul Casey (-7), qui n’a pas encore remporté de gros trophée non plus, est la seule exception à la domination locale en tête du classement, que le vent et les conditions difficiles à Harding Park pourraient bouleverser dimanche.

Même ceux qui sont à plusieurs coups de Dustin Johnson, comme les Espagnols Jon Rahm (-3), numéro deux mondial, ont une chance de le renverser au dernier jour. En fait, Johnson n’est sorti victorieux à aucune des trois occasions précédentes au cours desquelles il a dirigé un dimanche d’un grand. Celui qui manque d’options est un Tiger Woods qu’il ne se sent pas très bien avec son nouveau putter, avec un +2 après quatre bogeys qui placent la légende de ce sport dans un no man’s land.

