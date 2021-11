Jon Rahm, absent du tournoi final du circuit européen

Jon Rahm, n°1 mondial, a été retiré de la Championnat du monde DP malgré une chance de gagner le Course à Dubaï pour la deuxième fois en trois ans.

Rahm, qui a remporté le titre de la money list 2019, est troisième au classement derrière le champion britannique, Collin Morikawa, et Billy horschel, mais ne participera pas au dernier tournoi du circuit européen.

« Après de longues conversations avec mon équipe, j’ai pris la décision difficile de ne pas me rendre à Dubaï la semaine prochaine. Les exigences d’une longue saison avec de nombreux hauts et bas ont épuisé beaucoup d’énergie. J’ai l’impression que j’ai besoin de prendre le temps de me ressourcer. mes batteries et passer du temps de qualité avec ma famille », a déclaré Rahm.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter le meilleur au Championnat du monde DP et à l’European Tour pour l’événement de fin de saison, qui est toujours un tournoi si spécial », a ajouté le Basque.

Rahm a remporté son premier Grand Chelem cette année dans le US Open, en juin, 15 jours après avoir été contraint de se retirer du Tournoi commémoratif quand il avait six coups d’avance après 54 trous en raison d’un test positif pour le coronavirus.

Il a également raté le Jeux olympiques de Tokyo après avoir été à nouveau testé positif peu de temps avant de s’envoler pour Japon et a été le meilleur joueur d’Europe en ajoutant 3,5 points sur 5 possibles dans la défaite du Coupe Ryder au Détroit de sifflement contre États-Uniss.