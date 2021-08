Jon Rahm brille à nouveau et Sergio García s’approche de la tête

in

L’Américain Bryson DeChambeau a réalisé sa meilleure performance jusqu’à présent cette saison avec un record de 60 coups (-12) alors qu’il terminait le deuxième tour du tournoi ATP Tour BMW Championship et devenait le nouveau leader. avec un cumulatif de 128 coups (-16), un devant son compatriote Patrick Cantlay et l’Espagnol Jon Rahm (129, -15).

DeChambeau a dominé le parcours vulnérable, et lorsque son fer 8 à la normale 5 16 est tombé d’un banc à l’arrière du green à moins d’un mètre pour un aigle, il a fallu deux birdies sur les deux derniers trous pour égaler le record du PGA Tour de 58 coups.

Il a raté de quatre mètres sur le 17. Il a raté un putt de moins de deux mètres au 18e trou et a perdu sa chance au 13e tour des moins de 60 ans de l’histoire du PGA Tour.

DeChambeau a dû se contenter de 60, la meilleure note de sa carrière, lui donnant un avantage d’un coup sur Patrick Cantlay lorsque les orages ont retardé le deuxième tour.

Rahm, le joueur numéro un mondial, a également été un retour en arrière et a fait face à un putt de birdie de quinze pieds au 16e trou lorsque le jeu a été arrêté pour cause de noirceur.

« Ils ont fait beaucoup de putts. Beaucoup de choses se sont bien passées », a déclaré DeChambeau. “J’ai joué mes fesses et je n’ai jamais trop pensé à quoi que ce soit jusqu’aux derniers trous, et j’ai marqué un fer 9 à 17, j’ai marqué un drive, j’ai marqué un wedge à 18 et je ne pouvais tout simplement pas attraper ces putts.”

C’était la deuxième semaine consécutive pendant les séries éliminatoires du PGA Tour qu’un joueur avait un putt pour briser 60 sur le dernier trou. L’Australien Cameron Smith a raté de moins de quatre mètres à Liberty National au troisième tour la semaine dernière.

Outre le grand voyage de Rahm, son compatriote Sergio García a également brillé avec 67 tirs (-5) pour un cumulatif de 132 (-12), ce qui lui a permis de partager la quatrième place. avec le sud-coréen Sungjae Im.