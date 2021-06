Jon Rahm commencera le troisième jour du Mémorial en tant que leader solo

05/06/21 à 17:16 CEST

Le basque Jon Rahm prendra le départ ce samedi le troisième jour du Mémorial (19h00 en Espagne) en tant que leader solo du tournoi sponsorisé par Jack Nicklaus, et dont il est le défenseur après sa victoire l’an dernier.

Dans un domaine entièrement rénové, L’homme de Barrika a trouvé son rythme le deuxième jour, même s’il lui restait encore cinq trous à jouer, faute de lumière, qu’il a terminés tôt le matin.au samedi.

Et Rahm ne pouvait pas être plus à l’aise pour clôturer le deuxième tour avec 65 coups (-7), ce qui l’a emmené à la première place du classement., avec 1342 hits (-10), dépassant le leader, l’Américain Patrick Cantlay, qui était déjà à égalité avec Jon en fin de vendredi.

“Trou d’un coup” à 16 ans

Celui de Barrika, Il l’a également fait avec style, réalisant un “trou d’un coup” sur le 16e trou du parcours, montrant qu’il a pris la mesure du parcours de Muirfield., malgré les profonds changements que Nicklaus a introduits.

C’est la troisième fois dans la carrière de Jon en compétition officielle sur le PGA Tour qu’il marque un as. Le premier a été réalisé au Safeway Open en 2016, le second en 2019 au WGC Mexico Championship et maintenant, au 16e au Memorial.

Rahm débutera la troisième journée avec Patrick Cantlay et Scorrie Scheffler, à la troisième place, avec -6. Pour sa part, le canari Rafa Cabrera-Bello a terminé la deuxième journée avec un total de 140 coups (-2) et se classe neuvième mettre dans le général.