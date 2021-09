Jon Rahm confirmé dans l’équipe européenne de la Ryder Cup

in

L’Espagnol Jon Rahm, numéro un mondial, les Anglais Paul Casey et Tommy Fleetwood, les Irlandais du Nord Rory McIlroy et le norvégien Viktor Hovland ont été officiellement annoncés comme membres de l’équipe européenne du Coupe Ryder qui sera contesté dans Wisconsin (États-Unis) du 24 au 26 septembre.

Le capitaine de l’équipe européenne, Padraig Harrington, s’est félicité des cinq golfeurs qui ont déjà assuré leur présence dans l’équipe, qui sera complétée cette semaine dans le dernier tournoi de l’European Tour.

Rahm, numéro un mondial, a assuré sa présence dans l’équipe pour la deuxième fois consécutive. Vainqueur cette année de l’Open des États-Unis, il a déjà cumulé treize titres en tant que professionnel, six du circuit PGA et autant de l’Europe

Paul Casey, 44 ans, vingt-deuxième au classement mondial et détenteur de quinze tournois, participera à sa cinquième Ryder Cup.

Rory McIlroy, qui a été numéro un pendant 95 semaines et possède quatre tournois majeurs, se rend dans le Wisconsin à la recherche de sa cinquième victoire à la Ryder Cup. Il a fait ses débuts dans l’équipe européenne en 2010 et est l’un de leurs membres les plus expérimentés.

Viktor Hovland sera le premier Norvégien à représenter l’Europe lors de la Ryder Cup, tandis que Tommy Fleetwood, qui a fait irruption sur la scène de cette compétition en 2018, a figuré dans le top dix lors de quatre tournois de la saison, dans lesquels jusqu’à présent aucun n’a réussi. tout triomphe.