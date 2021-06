Jon Rahm conquiert l’US Open dans son paradis et lance la prochaine légende du golf espagnol

Nouvelles connexes

De gauche à droite, avec une chute, des rapides, de près de six mètres. Deux putts cloués, pratiquement identiques. D’abord dans le 17. Puis dans le 18. Deux récompenses pour la persévérance après tant de soupirs avec le putt tout au long de la journée. Une finale d’ère, avec de la dynamite dans le putter, de la glace dans les veines et une telle détermination dans ses yeux que même Seve lui-même se serait cassé les mains en frappant des mains. Jon Rahm il a finalement obtenu le gros qu’il méritait tant. Conquis le US Open dans son domaine fétichiste et peut déjà se permettre de rêver d’égaler Arbalétriers, en le surpassant ou avec ce qu’il veut.

Le sport se venge toujours et Rahm avait trop de comptes en attente. Ils lui devaient la revanche du positif au Covid qui l’avait laissé sans victoire il y a deux semaines dans le Tournoi commémoratif. Les cinq top dix qui menaçaient de faire de lui le Poulidor du golf moderne lui devaient une revanche. Mais surtout Rahm se devait la confirmation de tout ce qu’il s’était promis depuis qu’il était numéro un dans le monde amateur.

Il a tellement faim que presque tout échoue. Brûlez les étapes à une vitesse à peine vue dans ce sport. Junior, universitaire, amateur, professionnel… Tous les niveaux ont été des étapes que Barrika a franchies deux à deux. Depuis le frère de Phil Mickelson le tutelle dans l’État de l’Arizona pour battre le record de Jack Nicklaus de la Coupe du monde amateur 2015 à Karuizawa, au Japon, aux leçons de coaching quantique du gourou du sport Joseba del Carmen. Le basque est un pur talent couvert de milliers d’heures de travail et d’une mentalité inaccessible aux mortels.

C’est son attitude qui lui a permis de passer à l’attaque en Pins Torrey. Ici, il est devenu célèbre en 2017 avec sa première victoire sur le PGA Tour. Oui, celui dans lequel il a branché un incroyable eagle sur 18. Eh bien, c’est cette même mentalité qui l’a amené à commencer et à finir de la même manière. Birdie à 1. Birdie à 2. Birdie à 17. Birdie à 18. Et entre un exercice de maîtrise de soi et de maturité inconcevable il y a quelques années dans un tempérament volcanique.

Quel final ! Premier espagnol à remporter le #USOpen. Ainsi Jon Rahm Rodríguez a conquis son premier Major. pic.twitter.com/y98bF2IAGd – Ciro Procuna (@cprocuna) 21 juin 2021

Le bogey sur le trou 4 – la seule erreur de la journée – et les innombrables putts qu’il a ratés de quelques centimètres, voire de quelques millimètres, ont été le véritable défi de Rahm. Restez calme à tout prix. Concentrez-vous toujours sur le prochain coup. Profitez de la force de votre drive pour ne pas penser au manque de réussite au putt. Insistez avec ce backswing équilibré qui domine tant et il donne de si bons résultats qu’on n’hésite pas à faire le trou.

Avec un moins deux pour les neuf premiers – à deux coups du leader Louis Oosthuizen- il fallait élever la patience à la énième puissance pour les sept trous suivants. Sept paires d’affilée pour décrocher n’importe qui. Sept paires avec leurs putts ratés par le minimum et une escapade vers la gauche vers la clôture qui aurait bien pu être « la peur ou la mort ». Un défi à la fixation de son esprit qui, pourtant, ne l’a jamais détourné de son objectif.

18 trous s’adaptent à toute une vie. Des hauts, des bas, des hauts et des bas, des injustices du destin et des clins d’œil de fortune. Une sorte de mythe grec dans le Jon Rahm était attaché au mât pour écouter les chants des sirènes sans être capturé par eux. Il a enduré. Il a persévéré. Et le moment venu…

Le golf devait beaucoup à Jon Rahm, alors le moment venu, il l’a remboursé à la pelle. Deux birdies d’affilée le 17 et le 18 pour remporter son premier gros. A Torrey Pines, un parcours qui est déjà l’histoire du golf espagnol et où l’attendait sa femme Kelley Cahill et le petit Kepa Cahill Rahm, à seulement trois mois, pour célébrer l’US Open et le numéro un mondial auquel il revient avec la victoire. C’est vraiment arriver avec un pain sous le bras.

Jon Rahm célèbre sa victoire à l’US Open avec sa femme Kelley Cahill et Kepa, trois mois, au parcours de golf Torrey Pines de San Diego. .