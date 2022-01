Jon Rahm conserve son leadership dans le classement mondial du golf

Jon Rahm continue de dominer le classement mondial du golf, au cours de la première semaine du tout nouveau 2022, ce qui implique que l’Américain Collin Morikawa, deuxième, devra continuer à attendre pour réaliser son rêve.

Avant de commencer le tournoi des Champions, qui s’est joué au Kapalua Plantation Course, Morikawa a exprimé son désir d' »être numéro un mondial », ce qui aurait pu arriver avec sa victoire et une contre-performance du golfeur espagnol. après presque trois mois sans jouer un tournoi officiel.

Mais Rahm n’a pas failli, au contraire, il s’est battu pour la victoire jusqu’au bout et a été à un coup de l’Australien Cameron Smith, tandis que Morikawa était cinquième.

Dans le top 10, l’Américain Justin Thomas gagne trois places et est cinquième et le Norvégien Viktor Hovland une sixième. Le plus profité est Smith qui passe de la 21e place au dernier du top 10.

Sergio García, en position 44, est le deuxième espagnol dans le classement.