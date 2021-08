Jon Rahm continue en tant que leader mondial et Tony Finau entre dans le Top 10

in

Le golfeur américain Tony Finau est passé de la case 22 à la neuvième place du Classement mondial golf après son titre remporté ce lundi dans le tournoi Le Northern Trust à Jersey City (États-Unis) en remportant le playoff contre l’Australien Cameron Smith qui a terminé deuxième, suivi des espagnols Jon Rahm qui a terminé troisième du tournoi et reste numéro un mondial.

Avec ce triomphe Finau a atteint une moyenne de 5,9145 points avec lesquels il a propulsé son compatriote à la dixième position Patrick Cantlay (5.8775) et s’est approché de la huitième place occupée par l’aussi nord-américain Brooks koepka (5.9172).

Lire aussi

Au cours de la semaine 34, ce fut le seul changement dans le top 10 qui suit avec Rahm en tête (10.1267), escorté par les Américains Dustin Johnson (8.7052), Collin Morikawa (8.5428), Alex Schauffele (7.4057), Justin Thomas (7.1011) et Bryson Dechambeau (6.2850).

L’Afrique du Sud Louis Oosthuizen se classe septième (6.2044) et est à côté de Rahm, le seul joueur non américain de ce top dix, tandis que le Mexicain Abraham Ancer que la semaine précédente, il était classé onzième maintenant il est au numéro 13.

Le Chilien Joaquin Niemann Il est le prochain latino-américain sur cette liste en occupant la case 28, une en dessous de celle qu’il a présentée la semaine dernière. L’Espagnol Sergio García a perdu deux places et a désormais 55 ans, le Mexicain Carlos Ortiz a gagné une place et a maintenant 60 ans, suivi de près par le Colombien Sébastien Muñoz qui a gagné deux positions et est maintenant 64 de ce rang.