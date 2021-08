Jon Rahm, de retour pour les éliminatoires de la FedEx Cup millionnaire

Après l’énorme déception olympique, où un autre positif au coronavirus l’a séparé du Jeux de Tokyo, Jon Rahm est de retour cette semaine après un mois sans compétition, puisqu’il a terminé 3e de la Britanique signer le top 10 complet dans les quatre Grand Chelem à partir de 2021 : Maîtrise (5e), US Open (1er) et Championnat de la PGA (8ème).

Rahm, 26 ans et n°1 mondial, affronte la dernière ligne droite millionnaire du circuit américain avec les trois tournois éliminatoires de la Coupe FedEx dont le point culminant viendra avec le Championnat de tournée de Atlanta (2-5 septembre) et son prix spectaculaire de 15 millions de dollars pour le champion final, près de 13 millions d’euros (12,77).

Les 125 premiers de la FedEx Cup ont le droit de concourir du jeudi au dimanche La fiducie du Nord au Liberty GC de Jersey City, mais seuls les 70 premiers parviendront au Championnat BMW (26-29 août), où les 30 golfeurs choisis pour combattre dans l’East Lake d’Atlanta seront définis pour ce bonus de 15 millions de dollars qui passera à 18 en 2022, soit environ 15,33 millions d’euros.

“Je vais peut-être être un peu plus reposé que la plupart des gens, mais en même temps je n’ai pas couru depuis quatre semaines, donc il peut y avoir un peu de rouille. Dans l’ensemble, je suis convaincu que ça ira rapide juste parce que je suis heureux. Je suis de retour et de nouveau en course », a déclaré Rahm, toujours affecté par son absence forcée des Jeux.

“Je voulais représenter l’Espagne et c’était plus dévastateur dans ce sens. Cela me rend encore un peu triste, je ne vais pas mentir. J’espère devoir attendre encore trois ans pour me qualifier pour les Jeux de Paris 2024, mais J’étais vraiment prêt pour Tokyo”, a assuré Rahm.

“Aussi malheureux que ce soit, cela m’a donné un peu de temps pour me reposer, donc je pense, peut-être pas cette semaine, mais en regardant les prochaines semaines, j’ai probablement été physiquement et mentalement plus reposé que tout le monde et cela pourrait être mon avantage », a déclaré le Basque.

“J’espère gagner ces tournois aussi, mais l’important est le dernier. Évidemment, les deux prochaines semaines, l’objectif est de gagner, mais l’objectif principal est d’atteindre le championnat du Tour dans le meilleur classement possible. Je dois continuez le bon jeu et j’irai de semaine en semaine. semaine “, a expliqué Rahm.