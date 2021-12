Jon Rahm demande à 2022 de « garder le numéro 1 mondial et de remporter le British Open »

18/12/2021 à 22:57 CET

.

Le golfeur espagnol Jon Rahm, numéro un mondial, a demandé ce samedi à la nouvelle année 2022 de « maintenir » le leadership dans ce classement et de remporter le British Open, juste au moment où se tiendra la 150e édition d’un tournoi qui se jouera à nouveau à l’Old Parcours’ de Saint Andrews , ‘La Cathédrale’ du golf mondial.

Rahm a annoncé ces intentions pour l’année prochaine dans son pays natal, sur le parcours de Meaztegi, situé dans les villes biscayennes d’Ortuella, Trapagaran et Abanto-Zierbena, lors de la clôture du parcours de son projet ‘Jon Rahm Golf4Kids’.

‘Golf4Kids’ est une initiative parrainée par Rahm qui vise à contribuer à l’apprentissage des garçons et des filles, entre 8 et 14 ans, en utilisant le golf comme outil et les valeurs que ce sport véhicule.

Avec elle, le génie de Barrika essaie aussi de redonner à la société une partie de ce qu’il a reçu du golf.

Concernant sa victoire dans l’un des quatre tournois majeurs de la saison, l’Open des Etats-Unis, il a déclaré : n’allait plus être un grand golfeur qui n’avait pas remporté de majeur. »

L’acte de ce samedi, encadré dans les dates de Noël, c’est-à-dire quand Rahm, un résident des États-Unis, rentre chez lui pour rendre visite à sa famille, développé entre les restrictions dues à la nouvelle vague de COVID-19.

Malgré tout, avec un masque inclus, le Basque a joué avec les jeunes et a même affronté le joueur aveugle Marc Oller, pour lequel il a mis un bandeau et a dû demander l’aide de son père, Édorte, comme un guide.

En raison des restrictions, seules 150 personnes ont pu assister à la réunion, dont 50 enfants qui ont réalisé « une série d’activités qui les aident à comprendre et à acquérir des valeurs positives à travers le golf et le plaisir », selon le directeur du projet, Ramon Barrenechea.