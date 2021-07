Jon Rahm démissionne de la Coupe du monde après les Jeux de Tokyo

in

Jon Rahm, 26 ans et n°1 mondial, ne jouera pas le World FedEx St. Jude Invitational Memphis. L’actuel champion de la US Open Il s’était depuis longtemps engagé à participer au tournoi du 5 au 8 août, mais son agent a confirmé son retrait dans un SMS à The Commercial Appeal.

Rahm devrait représenter Espagne la semaine prochaine dans le Jeux Olympiques de Tokyo. Le tournoi olympique se termine cinq jours avant le début du World FedEx St. Jude Invitational au TPC Southwind.

Rahm a terminé à égalité à la troisième place du Britanique la semaine dernière, faisant de lui le seul golfeur à avoir terminé dans le top 10 dans les quatre Grand Chelem c’est de la saison.