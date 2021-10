Jon Rahm déraille à Valderrama avec une carte à 78 coups

Valderrama ne pardonne pas aux grands et ce jeudi, premier jour de la Estrella Damm Andalucía Masters, le n°1 mondial Jon Rahm, 2e à égalité sur ce parcours de Cadix au par 71 en 2019, il a vécu un véritable calvaire avec un score de 78 coups (+7), ce qui rend sa continuité dans le tournoi très difficile. Le vent a soufflé tôt le matin et le peloton n’a eu aucun scrupule avec le champion de l’US Open 2021, qui n’a pas obtenu un seul birdie ! et oui, à la place, il a « taché » sa carte avec 5 bogeys et un double bogey (en 18, qui était le neuvième qu’il a parcouru depuis qu’il a quitté le tee 10).

Ce résultat est le pire que le Basque ait signé depuis qu’il était professionnel dans les tournois du circuit sur le sol européen, plus précisément depuis 78 au deuxième tour du British Open en 2018. Puis il a fait un 75 lors de la deuxième journée de ce même. événement à Valderrama en 2017 lors de l’American PGA Tour, il a un 82 au troisième tour du championnat des joueurs de 2017 et trois cartes de 77 coups, le tout dans la saison 2018: au 4e tour des Farmers, au 3e de le TPC et dans le 2ème de l’Open USA.

Une journée donc à oublier Rahm qui, pourtant, avec un tour sous le par ce vendredi pourrait parfaitement passer le cut dans le cas d’un peloton comme Valderrama. À l’heure actuelle, les joueurs sous la normale étaient comptés sur les doigts des deux mains.

Très bien par contre la Gran Canaria Rafa cabrera, qui reste en état de grâce après son triomphe dans le bris d’égalité de l’Open d’Espagne – son premier triomphe en 4 ans – avec un résultat de 68 coups (-3), un derrière le leader, le Français Julien Guerrier et qui figurait déjà dans les premières places du Club de Campo Villa de Madrid dimanche dernier. Cabrera, qui n’avait pas joué pour Valderrama depuis une décennie, a réussi quatre birdies pour un seul bogey. Il a su s’adapter bien mieux aux conditions du jour que son ami et compagnon de route Rahm. Et par conséquent, il est un sérieux candidat à la victoire.