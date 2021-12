Jon Rahm donne une master class aux garçons et filles de 8 à 14 ans

Cette fois, le projet est en solo sans le co-parrainage de la Fondation Seve Ballesteros à travers son fils Javier. Mais la scène de la journée inoubliable pour les enfants et de cette nouvelle étape de l’initiative Golf4Kids Oui c’était pareil ce samedi que dans ses éditions précédentes, le Golf de Meaztegi, dans l’Arboleda, à quelques kms de sa Barrika natale. Jon Rahm, n°1 mondial, vainqueur de l’US Open en juin – son premier « major » – a fait un trou dans ses vacances basques et dans le cadre du nouveau programme Golf4Kids il a donné une master class à des garçons et filles entre 8 et 14 ans. Une leçon de golf, de savoir-vivre, de comportement, d’attitude… bref, toute une leçon de vie qui a été suivie avec beaucoup d’attention et de passion – on n’a pas toujours son idole si proche – par de futures stars.

Les enfants ont complété une sorte de gymkhana avec une série de tests, dans lesquels ils ont travaillé, à travers le jeu, des aspects tels que le dépassement, la coopération ou la capacité à faire face à l’adversité. Le prix pour tous était le même : profiter d’une journée avec leur idole.

Jon Rahm avec le club Meaztegi Juan Echeverria / Collaborateurs

L’un des moments les plus attachants de la journée (surprise totale pour Barrika’s comme l’explique à ce journal Ramón Barrenechea, directeur du projet) a été la présence de Marc Oller, golfeur aveugle et champion espagnol de golf adapté en 2018 et 2021. Oller a fait un affichage et a défié Jon Rahm de jouer un trou de 80 mètres. Jon jouait avec un bandeau sur les yeux et l’aide de son père Edorta comme guide, tandis que Marc était accompagné de ses inséparables José et Bernardo, son chien guide. Marc a gagné.

Ensuite, Rahm était avec les enfants, frappant toutes sortes de coups et répondant aux questions. Certains ont même agi comme un journaliste agité. « Mon objectif est de rester numéro un mondial en 2022 et de remporter le British Open à Saint Andrews », a-t-il répondu au garçon en question concernant les défis de l’année prochaine.

Jon assistera à l’Athletic-Betis de LaLiga Santander ce dimanche dans le nouveau San Mamés, il passera Noël avec sa famille et s’envolera pour les États-Unis le 26 décembre pour célébrer le Nouvel An, vraisemblablement à Hawaï, où il jouera la première semaine de janvier le Tournoi des Champions à Kapalua (île de Maui). Ce sera son premier tournoi compétitif depuis la mi-octobre, lorsqu’il a raté le cut au Masters d’Estrella Damm Andalucía sur l’European Tour et a déclaré alors qu’il était saturé de golf et avait besoin d’une pause.