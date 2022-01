Jon Rahm écrit sur son blog à propos du bilan 2021

Jon Rahm. (Photo de Gregory Shamus / .)

Après tout le bien que nous avons réalisé la saison dernière, mon objectif pour 2022 est de m’en remettre. Mon objectif est toujours de faire mieux chaque année. Ce ne sera pas facile car j’ai eu une année très régulière (15 top 10) et j’ai remporté une victoire, mais maintenant je peux dire que j’échangerais volontiers un peu de cette régularité contre quelques victoires supplémentaires. Tout dépend de la façon dont il est évalué. Dans notre sport, il est difficile de ne compter que des victoires comme des succès. Vous ne pouvez pas penser qu’une deuxième place est une défaite. Dans tous les cas, l’objectif dans mon esprit est de faire une meilleure année.

Être numéro un dans le monde est quelque chose que vous devez gagner. Je suis numéro un à cause de la façon dont j’ai joué dans le passé, donc si je veux rester là-bas, je dois continuer à jouer au plus haut niveau. Après tout, je ne peux me concentrer que sur moi-même. Je vais essayer d’améliorer mon jeu et mon niveau de golf. Si je peux faire ça et jouer comme je sais que je peux jouer, tout le reste devrait venir tout seul. Je ne pense pas constamment à « Oh, c’est le numéro 2 ou il vient me chercher ou je dois faire ceci ou cela ». J’essaie de faire de mon mieux et de gagner un tournoi. J’espère que je pourrai avoir une autre année de qualité et gagner plusieurs fois.

En juin 2020, nous avons beaucoup joué au golf et j’ai fini par remporter deux victoires. J’ai très bien joué au golf sur les grands circuits. Et puis, pendant la pause, j’ai changé de matériel et travaillé plus dur que jamais. Je ne voulais pas que le changement de club soit une excuse, alors j’ai travaillé dur et j’ai fini par très bien jouer tout au long de l’année. J’étais préparé pour les premiers mois à être un peu difficiles, mais tout le travail acharné que j’ai fait a payé et j’ai commencé dès le début en jouant un excellent golf et en ayant des chances de gagner. J’ai eu mes moments avec Covid, j’étais père, j’ai gagné l’US Open, j’ai joué un golf incroyable puis j’ai joué une super Ryder Cup.

Cependant, lorsque Ryder a terminé, je me suis retrouvé épuisé de l’année et demie précédente. Je suis rentré en Espagne et j’avais besoin d’une pause, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Nous avons supporté cela ensemble et je voulais avoir le temps d’être un père et un mari et d’être là pour ma femme et mon fils. Je suis très heureux de l’avoir fait car depuis la naissance de Kepa, bien que nous ayons eu de l’aide, je n’avais pas pu beaucoup contribuer car je concourais et je devais dormir pour pouvoir concourir. Dès que je suis rentré à la maison, j’ai dit à Kelley que je voulais m’impliquer davantage, je voulais aider et pendant ces deux mois, j’ai vraiment aimé devoir me réveiller plusieurs fois la nuit et m’occuper de mon fils. Pouvoir être là le matin, le nourrir, le laver le soir et profiter des choses simples de la parentalité, sachant qu’en gros, une fois qu’il commencera à aller à l’école, je manquerai cinquante pour cent de sa vie. Je voulais vraiment chérir et apprécier ces moments. Je sais que je ne le regretterai pas à chaque fois que je déciderai de passer plus de temps avec ma famille.

Jon Rahm, avec Kepa et Kelley. (Photo de Tracy Wilcox / PGA TOUR via .)

Pendant les deux premières semaines de retour à la maison, j’étais complètement à court de golf. J’allais toujours à la salle de gym et je m’entraînais, mais seulement parce que c’est plus une question mentale. Puis petit à petit j’ai commencé à jouer à quelques jeux avec mes amis et enfin à m’entraîner. Mais le premier mois n’a pas été très intense. Maintenant, j’ai un nouveau pilote et de nouveaux bois. Pour l’instant j’aime beaucoup. J’aime leur apparence. Le conducteur est noir mat et je suis un grand fan des couleurs mates. J’essaie toujours d’avoir une voiture noire mate et c’est quelque chose que j’aime. De plus, en tant que fan de Formule 1, j’aime vraiment pouvoir voir de la fibre de carbone partout. Ce que j’aime jusqu’à présent, c’est que les chiffres sur Trackman sont cohérents. Mes régimes sont un peu plus cohérents avec les pépins. Évidemment, plus les erreurs peuvent être bonnes, mieux ce sera pour moi. C’est ce que j’attends avec impatience.

J’ai une liste de contrôle de swing dans ma tête à laquelle je peux toujours revenir si je ne fais pas les choses correctement. Je n’ai pas besoin de mon instructeur tout le temps parce que je sais qu’il va me dire une de ces trois choses. Il est donc très important d’avoir ce filet de sécurité. Le golf n’est pas un concours de coups, il s’agit de faire le moins de coups possible. Peu importe comment ça se passe, il s’agit simplement de rivaliser et d’obtenir le tour le plus bas possible.

Je me sens bien, je suis heureux et mon esprit et mon corps sont reposés. Je suis prêt à partir pour l’année.

* Jon Rahm a écrit ce blog spécial pour le PGA Tour avant le Sentry Tournament of Champions